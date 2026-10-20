Rubio respinge acuzațiile că ucrainenii mor din cauza refuzului SUA de a împărtăși informații: „Este scandalos”

Discuția despre războiul din Ucraina s-a petrecut în cadrul unor declarații de presă.

Conform unor informații, SUA ar fi restricționat o mare parte din informațiile de intelligence partajate și ar fi blocat vânzarea de arme prin intermediul inițiativei PURL, informează Sky News.

Însă Rubio a insistat că nu este așa. El le-a spus jurnaliștilor că afirmațiile potrivit cărora oamenii mor în Ucraina deoarece SUA refuză să furnizeze informații Kievului sunt „scandaloase”.

„Am văzut pe cineva asociat cu guvernul ucrainean afirmând că oamenii din Ucraina mor deoarece SUA le refuză informațiile. Este scandalos. Este revoltător. Pur și simplu nu este adevărat. Nu este corect”, susține Rubio.

Secretarul american de Stat a mai adăugat că tot ce a făcut Departamentul american al Apărării legat de războiul din Ucraina „rămâne neschimbat”.

„Tot ceea ce au făcut ei (n.r. – Departamentul Apărării al SUA) în legătură cu Ucraina rămâne neschimbat. Asta nu s-a schimbat. Nimic nu s-a schimbat”, susține Rubio.

Rubio a adăugat că nu a existat vreo „directivă politică deliberată de a acționa în detrimentul Ucrainei”. „Nu i se refuză nimic Ucrainei în mod deliberat. Este pur și simplu vorba despre un echilibru între obligațiile noastre față de alți parteneri și, sincer, standardele și cerințele noastre proprii pentru propriile noastre instalații.” Președintele Zelenski s-a adresat unei delegații a Congresului

Declarațiile lui Rubio vin după ce președintele Zelenski a declarat, luni, că, pe lângă reținerea Informațiilor, Ucraina se confruntă în continuare cu restricții de viteză în ceea ce privește Starshield, versiunea militară a serviciului SpaceX, fără nicio explicație din partea americană.

„Toate acestea sugerează că s-a luat o anumită decizie politică de a încetini sprijinul acordat nouă”, a declarat Zelenskii luni, într-un discurs virtual adresat unei delegații bipartizane a Congresului. El a mai afirmat că SUA întârzie livrarea unor interceptori cruciali de rachete balistice. Marți dimineață, președintele Ucrainei anunțase că a purtat „o discuție substanțială” cu Rubio, axată pe interceptorii de rachete, sistemele de avertizare timpurie în cazul atacurilor balistice și restricțiile impuse serviciului Starshield. El i-a mulțumit lui Rubio și „tuturor celor din America care susțin abordările echitabile”. Trump a amânat aplicarea sancțiunilor SUA

Cu toate acestea, ultimele acțiuni ale SUA vin în contextul în care Donald Trump a amânat Legea Graham, care impune sancțiuni Rusiei, aprobând, de asemenea, și un acord privind motorina, între Trump și Putin, prin care SUA achiziționează direct combustibil rusesc.

Democrații americani, dar și oficiali ai UE au criticat demersul, afirmând că a fost o mișcare făcută pentru a le spori republicanilor popularitatea în sondaje, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Fostul ambasador american la Kiev, a subliniat că „există indicii” potrivit cărora Trump îl susține pe Putin, susținând că deciziile luate de președintele SUA le acordă sprijin rușilor.