UE condamnă acordul „îngrijorător” dintre Trump și Putin. Sancțiunile împotriva Rusiei vor continua

Miniștrii de Externe din UE au declarat, luni, că blocul va continua să aplica sancțiuni împotriva Rusiei, în pofida acordului pricind motorina, încheiat în weekend, între președintele SUA, Donald Trump și liderul rus, Vladimir Putin.

„SUA sunt cel mai mare aliat al nostru, dar mesajul nostru este clar: dacă vrem să punem capăt acestui război, singura modalitate de a face acest lucru este să exercităm o presiune mai mare asupra Rusiei”, a declarat, luni dimineață șefa diplomației UE, Kaja Kallas, în cadrul reuniunii miniștrilor de externe de la Luxemburg. „Rusia a declanșat acest război. Nu trebuie să uităm acest lucru”, a mai spus Kallas. Kallas a îndemnat Casa Albă să pună în aplicare proiectul de lege promovat de senatorul Lindsey Graham, care prevede sancțiuni și tarife de amploare împotriva Moscovei. Însă legea, aprobată în urma decesului subit al lui Graham, lasă decizia la latitudinea președintelui. „Dacă ar adopta proiectul de lege al lui Graham, am putea exercita cu adevărat presiune pentru ca Rusia să pună capăt acestui război”, a afirmat Kallas.

Ce au spus miniștrii europeni de Externe?

Ministra de Externe al Irlandei, Helen McEntee, a declarat că acordul dintre Trump și Putin privind motorina este „îngrijorător”, dar a insistat că Uniunea Europeană își va continua strategia pe termen lung.

„Ceea ce trebuie să facem este să ne reorientăm și să ne dublăm eforturile pentru a menține presiunea asupra Rusiei”, a declarat McEntee.

Ministra de Externe a Suediei, Maria Malmer Stenergard, a criticat acordul privind motorina și i-a încurajat pe omologii săi europeni să utilizeze activele rusești înghețate pentru a-și intensifica sprijinul militar și financiar acordat Ucrainei.

„Regret foarte mult acest (n.r. – acord). Sper că nu va intra în vigoare”, a declarat ea.

„Țările UE, indiferent de ce se va întâmpla cu SUA, trebuie să rămână calme, să continue și să sporească sprijinul prin utilizarea activelor înghețate și să intensifice presiunea asupra Rusiei”, a continuat Stenergard.

Ministrul de Externe lituanian, Kęstutis Budrys, s-a arătat, de asemenea, extrem de critic, afirmând că acordul privind motorina „nu ajută nici la prețurile produselor petroliere, nici la unitatea din cadrul comunității transatlantice”.

„Nu este modul de acțiune european. Modul nostru de a acționa este să intensificăm presiunea, deoarece vedem deja cum funcționează. Nu ne oprim aici, deoarece pentru Europa acesta este un interes vital: să ajutăm Ucraina să reziste în această iarnă”, le-a declarat Budrys reporterilor.

Noi sancțiuni pentru Rusia, adoptate

Luni, în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe la Luxemburg, UE a adoptat cea mai amplă completare din istorie a listei sale de sancțiuni, vizând peste 1.600 de persoane și entități acuzate că susțin războiul Rusiei. Peste jumătate dintre acestea sunt legate de producția de rachete balistice.

„Prioritatea noastră trebuie să fie menținerea acestei presiuni, dar și menținerea canalelor de comunicare cu SUA, deoarece acest lucru nu va fi posibil fără sprijinul SUA”, a continuat ministra de Externe din Irlanda.

Ministrul de Externe estonian, Margus Tsahkna, a pus acordul pe seama alegerilor de la jumătatea mandatului, care vor avea loc luna viitoare. Republicanii lui Trump se află în urma democraților și a estimat că impactul concret al acordului va fi limitat.

Tsahkna a mai afirmat că armistițiul energetic anunțat brusc de Trump duminică „nu funcționează”, făcând referire la atacurile aeriene neîncetate ale Rusiei asupra Ucrainei.