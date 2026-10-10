Care este impactul înțelegerii lui Trump cu Putin asupra prețului motorinei în România. Calculul expertului Dumitru Chisăliță, AEI

Specialistul Dumitru Chisăliță a calculat în răspunsul pentru Mediafax care este potențialul beneficiu pentru șoferii români al acordului anunțat de Donald Trump, atrăgând în același timp atenția că importate sunt nu declarațiile politice, ci cantitățile livrate.

„Tocmai am încheiat o discuție extrem de fructuoasă cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul căreia s-a convenit ca Rusia să furnizeze imediat motorină pieței americane și celei globale”, a transmis Donald Trump, printr-un mesaj publicat pe Truth Social, potrivit Associated Press.

„Între controlul nostru total asupra Strâmtorii Ormuz și acest anunț important privind energia din Rusia, prețurile la motorină pentru americani și, de fapt, pentru întreaga lume, vor scădea rapid la niveluri record!”, a mai spus liderul de la Washington.

Bursele americane și europene au încheiat ședința de vineri în creștere, după ce președintele SUA a anunțat acordul cu liderul rus.

Ce înseamnă de fapt acordul

„Înțelegerea anunțată de Donald Trump pe 9 octombrie poate tempera prețul motorinei, dar promisiunea unor ieftiniri spectaculoase trebuie judecată prin cantități livrate, nu prin declarații politice”, a declarat președintele AEI.

Potrivit specialistului, calendarul anunțat cuprinde peste 300.000 de tone imediat, 500.000 de tone în noiembrie și un milion de tone ulterior, iar alte 3 milioane de tone sunt condiționate de capacitatea rafinăriilor rusești. Așadar, primele etape însumează aproximativ 1,8 milioane de tone, iar totalul potențial ajunge la 4,8 milioane.

„Cantitățile contează, însă întrebarea esențială este dacă reprezintă ofertă suplimentară sau doar redirecționarea unor exporturi existente. Dacă motorina destinată anterior altor cumpărători ajunge în SUA, deficitul mondial nu dispare. Se schimbă traseele comerciale. Experții citați de Associated Press avertizează asupra impactului limitat al unei asemenea redistribuiri” a precizat Dumitru Chisăliță.

La ce să se aștepte șoferii români

Proprietarii de vehicule pe motorină ar putea să simtă o reducere a prețului la pompă, în anumite condiții.

„Pentru România, efectul poate veni indirect, prin reducerea cotațiilor internaționale și disponibilitatea unor livrări alternative. Motorina rusească nu trebuie să ajungă la Constanța pentru ca aprovizionarea rafinăriilor și distribuitorilor români să devină mai ieftină”, arată președintele AEI.

Un calcul orientativ făcut de Dumitru Chisăliță arată dimensiunea posibilului beneficiu.

„La un curs ipotetic de 4,5 lei/dolar, o scădere angro de 50 dolari/tonă echivalează cu aproximativ 19 bani/litru înainte de TVA, folosind o densitate de 0,835 kg/litru. Pentru un rezervor de 50 de litri, economia ar fi circa 9,4 lei înainte de TVA, dacă reducerea se transmite integral. Dacă luam în calcul și hotărârea G7, am putea vedea motorina în România din nou la 10 – 10,4 lei pe litru dacă se menține reducerea accizei, dacă se renunță la blocarea accizei 10,5 – 10,8 lei litru”, a explicat președintele AEI, în analiza pentru Mediafax.