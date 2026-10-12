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UE adoptă cea mai amplă extindere a sancțiunilor împotriva Rusiei | Aproape 1.600 de persoane și entități sunt vizate

Miniștrii de Externe ai Uniunii Europene au adoptat luni o nouă serie de sancțiuni care vizează aproape 1.600 de persoane și entități asociate complexului militar-industrial al Rusiei. Este cea mai amplă extindere unică a listei de sancțiuni europene de la începutul războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei, a anunțat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.
UE adoptă cea mai amplă extindere a sancțiunilor împotriva Rusiei | Aproape 1.600 de persoane și entități sunt vizate
Kaja Kallas. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Luiza Moldovan
12 oct. 2026, 14:15, Știri externe
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„Aceasta este cea mai mare extindere unică a listei noastre de sancțiuni de când Rusia a început războiul”, a transmis șefa dipomației UE, Kaja Kallas, într-o postare pe platforma X.

Potrivit acesteia, mai mult de jumătate dintre noile persoane și entități incluse pe listă au legături cu lanțul de producție a rachetelor balistice.

Măsurile urmăresc să îngreuneze producția de armament a Rusiei și să crească timpul și costurile necesare fabricării armelor utilizate în războiul împotriva Ucrainei.

„Cea mai mare extindere unică”

Aceasta este cea mai mare extindere unică a listei noastre de sancțiuni de când Rusia a început războiul.

Europa arată din nou un front unit. Mai mult de jumătate sunt legate de lanțul de producție pentru rachete balistice. Îi facem semnificativ mai greu, mai lent și mai scump Rusiei să producă armele pe care le folosește pentru a ucide ucraineni, a scris Kallas, care a explicat că sancțiunile vizează infrastructura industrială care contribuie la producția de armament a Moscovei.

Industria de apărare a Rusiei e principala țintă

Noile măsuri vizează companii și organizații din mai multe sectoare strategice ale industriei ruse de apărare, inclusiv construcțiile navale, aviația, electronica și industria aerospațială.

Miniștrii de Externe au ratificat astfel acordul la care ambasadorii statelor membre ale UE ajunseseră miercurea trecută.

Pachetul extinde presiunea economică și tehnologică asupra structurilor care susțin capacitatea Rusiei de a produce echipamente militare și muniție.

Rusia și securitatea Mării Negre, pe agenda reuniunii

Pe agenda reuniunii miniștrilor de Externe s-au aflat și intensificarea campaniei hibride a Rusiei, precum și provocările de securitate din regiunea Mării Negre.

România urmează să susțină, prin vocea ministrului de Externe, deschiderea unor noi capitole de negociere cu Republica Moldova și Ucraina, în cadrul procesului de aderare a celor două state la Uniunea Europeană.

Decizia privind sancțiunile transmite un nou semnal de unitate din partea statelor membre în sprijinul Ucrainei și în eforturile de limitare a capacității militare a Rusiei.

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