Europenii își reafirmă sprijinul pentru Zelenski după ce Donald Trump a cerut un nou lider în Ucraina

Regatul Unit, Germania și Polonia și-au reafirmat sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce președintele american Donald Trump a declarat că Ucraina are nevoie de un nou lider, potrivit POLITICO.

Premierul polonez Donald Tusk a scris pe platforma X că este „absolut convins” că nimeni nu poate înfrânge Ucraina și pe președintele acesteia în „lupta lor împotriva agresiunii ruse”.

„L-am asigurat [pe Zelenski] că se poate baza pe solidaritatea deplină a Poloniei și a Europei față de națiunea ucraineană”, a adăugat Donald Tusk.

La rândul său, politicianul german Johann Wadephul și-a reafirmat duminică sprijinul pentru Volodimir Zelenski, cerând intensificarea presiunii asupra Moscovei.

Scopul acestei presiuni este, de fapt, de a determina Rusia să revină la negocierile de pace.

„Avem nevoie de consecvență și claritate continue din partea Ucrainei”, a declarat el pentru Reuters, în cadrul unei reuniuni a creștin-democraților aflați la guvernare.

Declarațiile de sprijin au venit după schimbul de replici dintre Zelenski și Trump de sâmbătă, din cauza deciziei Washingtonului de a relaxa sancțiunile impuse Rusiei în cazul motorinei.

Președintele SUA a criticat atacurile ucrainene asupra instalațiilor petroliere rusești, spunând că Ucraina ar trebui să își schimbe președintele.

„Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”, le-a spus Donald Trump reporterilor la Casa Albă.

Duminică, Volodimir Zelenski a scris pe rețelele de socializare că Ucraina ar fi pregătită să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia dacă Moscova încetează atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

„Dacă Rusia încetează să mai lovească infrastructura noastră energetică”, a transmis președintele ucrainean.

Regatul Unit își reafirmă sprijinul pentru Kiev

Regatul Unit a spus, de asemenea, că susține Ucraina după declarațiile președintelui american. Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat duminică dimineață, pentru BBC, că Londra rămâne alături de Kiev și de președinte.

„Suntem alături de Ucraina. Suntem alături de președintele Zelenski”, a afirmat Streeting, precizând că doar ucrainenii ar trebui să decidă cine le conduce țara.

Acesta a mai spus că președintele rus Vladimir Putin a declanșat războiul și tot el îl poate încheia.

Sâmbătă, premierul britanic Andy Burnham a discutat cu Volodimir Zelenski și a reafirmat „solidaritatea deplină” a Marii Britanii cu Ucraina, potrivit unui comunicat al Downing Street.

El a recunoscut că „ultimele 24 de ore au fost dificile pentru Ucraina”, dar a și promis că vor urma sancțiuni mai dure pentru Rusiei, se arată în comunicatul citat.