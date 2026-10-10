Trump îi cere lui Zelenski să plece de la conducerea Ucrainei: „Este timpul să aveți un nou președinte”

„Le sugerez să-și aleagă un nou lider care să poată încheia un acord”, a spus sâmbătă la Casa Albă Donald Trump, adăugând că „din anumite motive, (Zelenski) nu o face niciodată”, scrie Associated Press.

Trump a sugerat, de asemenea, că, dacă ar fi fost președinte al SUA în 2022, „acel război nu ar fi început niciodată. (…) A început din cauza incompetenței”.

El a mai spus că Zelenski „a pierdut 30% din țara voastră”.

„Acesta este un război care nu ar fi trebuit să înceapă niciodată. Și cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”, a mai declarat Trump.

Reacții după acordul cu motorină

Trump a declarat vineri că a încheiat un acord pentru a obține motorină din Rusia, o schimbare surprinzătoare de poziție față de presiunile exercitate de ani de zile de SUA asupra Moscovei în legătură cu războiul cu Ucraina.

Reacția președintelui Zelenski a venit repede. „Astăzi, Rusia și-a exprimat recunoștința pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de motorină prin lansarea a cinci bombe planante asupra clădirilor rezidențiale din Zaporojie”, a scris sâmbătă președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy pe X.

El a mai spus că fiecare miliard de dolari suplimentar pe care Rusia îl câștigă din exporturi ar contribui la finanțarea componentelor de armament, a modernizării dronelor, a producției de rachete și a recrutării de mercenari.

Administrația americană justifică această schimbare de politică prin necesitatea reducerii prețurilor combustibililor, într-un context de tensiuni pe piețele energetice internaționale.

Decizia marchează însă o schimbare importantă față de strategia americană de limitare a veniturilor Moscovei din exporturile de energie, considerate una dintre principalele surse de finanțare a războiului.

Zelenski acuză Washingtonul că oferă Rusiei bani pentru continuarea războiului

Președintele ucrainean a criticat acordul, avertizând că veniturile suplimentare obținute de Rusia ar putea fi folosite pentru producția de armament și continuarea atacurilor asupra Ucrainei.

„Astăzi, Rusia și-a exprimat recunoștința pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de motorină prin lansarea a cinci bombe planante asupra clădirilor rezidențiale din Zaporojie”, a scris sâmbătă Zelenski pe platforma X.

Într-un interviu acordat Axios, liderul ucrainean a calificat decizia Washingtonului drept nedreaptă și a comparat-o cu un cadou pentru Vladimir Putin.

Criticile au venit în timp ce Rusia continua atacurile asupra localităților ucrainene. Potrivit Reuters, un atac asupra orașului Zaporojie a provocat sâmbătă moartea a 20 de persoane, inclusiv copii.

Negocierile de pace, afectate de disputa privind rafinăriile rusești

În spatele noii confruntări dintre Trump și Zelenski se află și o dispută privind atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere din Rusia.

Potrivit Axios, care citează un oficial american familiarizat cu discuțiile, Trump ar fi decis să încheie acordul privind motorina după ce Zelenski nu a dat curs mai multor solicitări americane de încetare a atacurilor asupra rafinăriilor rusești.

Washingtonul consideră că aceste atacuri contribuie la creșterea prețurilor combustibililor. Kievul susține însă că infrastructura energetică a Rusiei reprezintă o sursă esențială de finanțare a operațiunilor militare.

Zelenski s-a declarat dispus să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești în schimbul încetării bombardamentelor Moscovei asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Discuțiile au loc în paralel cu negocierile de pace desfășurate la Miami, la care participă reprezentanți ai Ucrainei și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Anunțul acordului dintre Trump și Putin a complicat însă aceste negocieri și a provocat nemulțumiri în rândul delegației ucrainene.

De ce este sensibilă cererea lui Trump privind schimbarea președintelui Ucrainei

Volodimir Zelenski a fost ales președinte în 2019, pentru un mandat de cinci ani, care ar fi urmat să se încheie în 2024.

Ucraina nu a organizat însă alegeri prezidențiale în acel an, deoarece țara se află sub lege marțială de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022.

Legislația ucraineană interzice organizarea alegerilor prezidențiale în perioada legii marțiale, iar Constituția prevede continuitatea exercitării atribuțiilor prezidențiale până la preluarea funcției de către un succesor ales.

Organizarea unui scrutin în timpul războiului ridică și probleme practice majore, inclusiv asigurarea votului militarilor aflați pe front, al milioanelor de refugiați din străinătate și al cetățenilor din teritoriile ocupate de Rusia.