Rusia a predat Ucrainei 1.000 de trupuri neînsuflețite. Printre ele, cinci militari care au murit în captivitate

Ucraina a repatriat marți trupurile neînsuflețite a 1.000 de militari ucraineni, conform datelor părții ruse, ca parte a unui schimb convenit anterior. Printre aceștia se află și cinci prizonieri care au murit în captivitate, deși se aflau pe listele cu „grav răniți și grav bolnavi” pregătite pentru schimb, potrivit acordurilor de la Istanbul, din timpul celei de-a doua runde de negocieri.

„Astăzi au avut loc măsuri de repatriere în cadrul acordurilor anterioare. 1.000 de trupuri care aparțin militarilor ucraineni au fost returnate Ucrainei. Din păcate, printre cei repatriați se află cinci trupuri ale unor militari ucraineni care au murit în captivitate”, a transmis Cartierul General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război al Guvernului Ucrainei, citat de agenția independentă de știri Interfax-Ukraine.

Familiile așteaptă identificarea celor dragi

Autoritățile ucrainene acuză Moscova că blochează în mod deliberat procesul: „Partea rusă continuă să tergiverseze și să nu își îndeplinească obligațiile. Ucraina insistă asupra eliberării imediate a tuturor prizonierilor grav bolnavi și grav răniți și luptă pentru întoarcerea acasă a tuturor cetățenilor ucraineni”.

Printre cei repatriați se numără militari din sectoarele Donețk, Zaporijjea, Lugansk și Kursk. În perioada următoare, anchetatorii și experții Ministerului Afacerilor Interne vor efectua identificarea victimelor.

„Măsurile de repatriere au fost realizate cu succes ca rezultat al muncii comune”, a precizat Cartierul General ucrainean, referindu-se la Comitetul Internațional al Crucii Roșii și la structurile de securitate și apărare ucrainene implicate.