Rusia anunță că poate trimite pe piață mult mai multă motorină decât a promis Trump. Ce spune Moscova despre prețurile carburanților

Declarațiile au fost făcute luni, 12 octombrie, de vicepremierul Aleksandr Novak, responsabil de sectorul energetic rus, într-un interviu acordat postului de televiziune Rossiya-24, scrie Reuters. Anunțul vine după ce administrația Trump a relaxat temporar sancțiunile americane asupra combustibililor ruși, pentru a permite creșterea livrărilor pe piața internațională.

Rusia promite exporturi de până la 3,5 milioane de tone de motorină pe lună

Aleksandr Novak a declarat că Rusia dispune de capacitatea necesară pentru a-și majora semnificativ exporturile de motorină până la sfârșitul anului. „Vom vedea cum evoluează situația, dar Rusia are capacitatea de a crește exporturile de motorină”, a afirmat vicepremierul rus. Potrivit acestuia, livrările ar putea ajunge la 3–3,5 milioane de tone lunar, nivel comparabil cu cel înregistrat înaintea crizei care a afectat industria petrolieră rusă.

Exporturile Rusiei au scăzut puternic în ultimii ani, pe fondul atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor și al restricțiilor impuse de Moscova propriilor vânzări externe. Înaintea valurilor de atacuri din 2024 și 2025, Rusia exporta peste trei milioane de tone de motorină în fiecare lună.

Chiar și în perioadele în care a interzis anumite exporturi, Moscova a continuat să livreze combustibil în baza unor acorduri guvernamentale, în special către țările din Asia Centrală. Potrivit surselor din industrie citate de Reuters, exporturile de motorină rusească spre Asia Centrală au totalizat 427.000 de tone luna trecută.

Ce cantități de motorină a anunțat Donald Trump

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că Rusia a acceptat să furnizeze cantități suplimentare de motorină piețelor internaționale. Potrivit declarațiilor sale, peste 300.000 de tone de motorină, echivalentul a aproximativ 2,25 milioane de barili, urmau să fie livrate imediat către piața americană și cea globală.

Trump a mai anunțat livrarea altor 500.000 de tone în noiembrie și a încă unui milion de tone ulterior. Cantitățile prezentate de președintele american sunt însă mai mici decât potențialul lunar de export invocat acum de vicepremierul rus.

Pentru comparație, cele 2,25 milioane de barili anunțate inițial de Trump reprezintă mai puțin decât consumul unei singure zile al sectorului american de transporturi, estimat la aproximativ 2,94 milioane de barili, potrivit datelor Administrației pentru Informații în domeniul Energiei din SUA. Acordul a fost însoțit de suspendarea temporară a unor sancțiuni americane asupra combustibililor ruși, restricții introduse pentru a limita veniturile Moscovei din exporturile energetice.

Moscova susține că prețurile motorinei au scăzut deja cu 5–6%

Aleksandr Novak afirmă că livrările suplimentare de motorină rusească pot contribui la echilibrarea cererii și ofertei pe piața mondială. Vicepremierul rus susține că primele efecte sunt deja vizibile. Potrivit acestuia, prețurile motorinei pe piețele internaționale au scăzut cu aproximativ 5–6%.

Cifra reprezintă o estimare comunicată de oficialul rus și nu o reducere confirmată a prețurilor la pompă în toate țările. Evoluția prețurilor plătite de șoferi depinde și de taxele naționale, costurile de distribuție, cursurile valutare și contractele de aprovizionare.

În Statele Unite, scumpirea motorinei a devenit o problemă pentru transportatori și fermieri, dar și o temă politică înaintea alegerilor legislative de la 3 noiembrie. Pentru România, o eventuală ieftinire susținută a motorinei pe piețele internaționale ar putea influența costurile de aprovizionare, însă declarațiile Moscovei nu permit estimarea unei reduceri concrete la benzinăriile românești.

Acordul Trump–Putin provoacă reacții critice în Ucraina

Înțelegerea dintre Washington și Moscova a atras critici din partea unor parlamentari americani și a autorităților ucrainene. Oponenții acordului susțin că relaxarea sancțiunilor îi poate aduce Rusiei venituri suplimentare pentru finanțarea războiului, fără ca președintele Vladimir Putin să fie obligat să facă noi concesii.

Potrivit presei, emisarii lui Donald Trump le-au transmis oficialilor ucraineni că acordul privind motorina face parte dintr-o încercare de a readuce Rusia la masa negocierilor. Informația a fost comunicată agenției de presă de trei persoane familiarizate cu discuțiile. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat înțelegerea, considerând-o o inversare a politicii occidentale de izolare economică a Rusiei.

Luni, liderul de la Kiev a declarat că atacurile rusești asupra a cel puțin șase obiective energetice din Ucraina arată că Moscova nu este interesată de un armistițiu în domeniul energiei. Rusia atacă în mod repetat infrastructura energetică ucraineană de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022.

Rusia susține că a vândut UE energie de peste 320 de miliarde de dolari

În același interviu, Aleksandr Novak a contestat și evaluările americane privind valoarea resurselor energetice rusești vândute Europei. Oficialul rus a afirmat că estimarea de 250 de miliarde de dolari prezentată de partea americană este semnificativ sub valoarea reală.

Potrivit calculelor invocate de Novak, Rusia a furnizat statelor Uniunii Europene resurse energetice în valoare de 320,7 miliarde de dolari din 2022 până în prezent. Această cifră este prezentată de guvernul rus și nu a fost verificată independent în informațiile publicate de Reuters.

Declarațiile vin într-un moment în care Moscova încearcă să își refacă exporturile de combustibili, iar administrația Trump urmărește creșterea ofertei de motorină pe piața mondială. Vicepremierul rus estimează că exporturile țării sale ar putea reveni la nivelurile de dinaintea crizei până la sfârșitul anului 2026.