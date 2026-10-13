Prețul petrolului scade ușor după acordul dintre SUA și Rusia. Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă

Prețurile petrolului au scăzut ușor marți, după ce în ședința precedentă crescuseră cu aproape doi dolari pe baril. Investitorii evaluează riscurile asupra aprovizionării generate de atacurile asupra Arabiei Saudite, dar și perspectiva unor livrări suplimentare de motorină din Rusia, relatează Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 61 de cenți, respectiv 0,57%, până la 106,04 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a ieftinit cu 47 de cenți, sau 0,5%, până la 93,27 dolari pe baril.

Luni, Brent încheiase ședința la 106,65 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din 15 septembrie.

Acordul dintre Trump și Putin ar putea reduce presiunea asupra pieței

Președintele american Donald Trump a declarat că Rusia a acceptat să furnizeze motorină piețelor internaționale, iar administrația sa a suspendat temporar sancțiunile americane asupra combustibililor rusești, introduse pentru a limita veniturile Moscovei destinate finanțării războiului din Ucraina.

Livrările suplimentare ar putea reduce deficitul de combustibil de pe piețele globale și ar putea atenua îngrijorările privind aprovizionarea.

Totuși, parlamentari americani din ambele partide au criticat acordul dintre Trump și Putin, susținând că acesta pare să încalce legislația SUA care interzice importurile de energie din Rusia până când Moscova își încetează agresiunea împotriva Ucrainei.

Atacurile din Golf mențin riscurile de creștere a prețurilor

„Noile livrări de motorină din Rusia și fluxurile mai stabile din Arabia Saudită oferă o oarecare relaxare, însă piața pare în continuare mai îngrijorată de riscul unor noi atacuri asupra navelor sau conductelor din Golf decât liniștită de volumele suplimentare”, a declarat Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade.

Acesta a avertizat că, în lipsa unor semne clare de detensionare, prețurile petrolului rămân înclinate spre creștere.

Îngrijorările au fost alimentate de atacul lansat în weekend de rebelii houthi, aliați ai Iranului, asupra aeroportului internațional din Riad, precum și de atacurile raportate asupra petrolierelor din apropierea Strâmtorii Ormuz.

Incidentele amenință redresarea livrărilor de energie din Orientul Mijlociu, observată în septembrie, și amplifică temerile privind noi perturbări pe una dintre cele mai importante rute mondiale de transport al petrolului.

OPEC reduce estimările privind creșterea cererii de petrol

Miniștrii statelor participante la acordul de cooperare dintre OPEC și producătorii din afara organizației au avertizat că transportul maritim și asigurările au ajuns la costuri fără precedent, depășind o treime din valoarea mărfurilor transportate.

În același timp, OPEC și-a redus estimarea privind creșterea cererii de petrol în acest an la 400.000 de barili pe zi, față de 1,4 milioane de barili pe zi la începutul anului, a declarat luni secretarul general al organizației, Haitham Al Ghais.