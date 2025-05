Rusia construiește linii electrice pentru a integra Zaporojie în rețeaua sa energetică

Rusia instalează linii electrice în sudul ocupat al Ucrainei pentru a conecta Centrala Nucleară de la Zaporojie la rețeaua sa electrică, potrivit unui raport Greenpeace, citat marți de New York Times. Imaginile din satelit, prezentate în raport, arată că forțele ruse au instalat peste 80 de kilometri de linii de înaltă tensiune între Maripol și Berdiansk, de-a lungul liniei țărmului Mării Azov. Lucrările au început în luna februarie a acestui an, a relatat marți The Kyiv Independent.

Autoritățile ucrainene nu au acces la centrala nucleară

Centrala de la Zaporojie, cea mai mare instalație nucleară din Europa și una dintre primele zece din lume, a fost ocupată de ruși în martie 2022. Unitatea se află în orașul Enerhodar, pe malul estic al râului Nipru, care rămâne sub controlul rus, iar autoritățile ucrainene nu au acces la amplasament sau la infrastructura din jur.

Experții Greenpeace consideră că scopul construcției este de a conecta noile linii la o stație electrică mare situată în apropiere de Mariupol, care, la rândul ei, ar putea fi legată de centrala nucleară de la Zaporojie, aflată la aproximativ 225 de kilometri distanță.

Unul dintre specialiștii nucleari ai Greenpeace, Shaun Burnie, este convins că „imaginile din satelit oferă prima confirmare concretă a planurilor președintelui rus Vladimir Putin de a reporni centrala și de a o integra permanent în rețeaua energetică a Rusiei.”