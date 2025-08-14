Rusia desemnează Reporteri fără Frontiere drept organizație „indezirabilă”

Organizația Reporters sans Frontières (RSF) este o entitate cu sediul la Paris, dedicată monitorizării libertății presei și apărării siguranței jurnaliștilor, precum și accesului liber la informații la nivel mondial.

Ministerul Justiției din Rusia a adăugat RSF pe lista sa de organizații „indezirabile” pe 27 iunie, însă desemnarea a apărut pe site-ul ministerului abia joi, scrie The Moscow Times.

Această clasificare interzice RSF să opereze în Rusia. Conform legislației ruse, persoanele care au legături cu organizații „indezirabile” riscă până la patru ani de închisoare, iar liderii acestor organizații pot primi până la șase ani.

Rusia a introdus legea privind „organizațiile indezirabile” în 2015, folosind-o pentru a reprima presa independentă, grupările de opoziție și organizațiile străine.

În prezent, sute de organizații se află pe lista neagră.