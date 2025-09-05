Războiul declanșat de Rusia în Ucraina nu doar că a generat un val de distrugeri, ci a impulsionat, în mod ironic, dezvoltarea accelerată a industriei de proteze din Federația Rusă. Potrivit unui oficial de rang înalt de la Kremlin, citat vineri de postul public portughez RTP, țara sa devine „lider mondial” în acest domeniu, în urma numărului fără precedent de soldați răniți și amputați.

„Soldații întorși de pe front, mulți dintre ei cu amputări, au devenit o adevărată forță motrice a inovației în domeniul protezelor din Rusia”, a afirmat Anna Tsivilyova, viceministru al Apărării rusești și secretar de stat, în cadrul Forumului Economic de Est, care se desfășoară la Vladivostok, între 3 și 6 septembrie 2025.

Tsivilyova, considerată o apropiată a președintelui Vladimir Putin, conduce și o fundație pentru veterani. Numele său figurează pe listele de sancțiuni impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană și Marea Britanie, fiind implicată direct în efortul de război al Kremlinului.

Războiul alimentează inovația protetică

Deși Moscova nu publică date oficiale privind pierderile umane, estimări occidentale, inclusiv cele ale serviciilor de informații britanice și americane, sugerează că aproape un milion de soldați ruși au fost răniți sau uciși de la începutul invaziei Ucrainei, în februarie 2022. O mare parte dintre aceștia au suferit răni grave, necesitând amputări și tratamente de lungă durată.

Confruntată cu un număr tot mai mare de soldați răniți, producția rusească de proteze a crescut exploziv. Doar în anul 2024, volumul a fost mai mare cu aproximativ 65% față de 2021, potrivit datelor guvernamentale preluate de presa internațională. Brațele protetice au înregistrat o creștere de 75%, iar protezele pentru picioare de peste 50%.

Deși oficialii ruși susțin că războiul a impulsionat inovația în domeniul proteticii, autoritățile de la Moscova nu oferă date concrete privind accesul veteranilor la aceste progrese.