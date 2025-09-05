Războiul din Ucraina, ziua 1.290. Putin avertizează că trupele occidentale din Ucraina vor fi ținte / Zelenski și liderii europeni discută probleme energetice la Kiev

Zelenski cere implementarea imediată a garanțiilor de securitate pentru Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri la Forumul Economic de la Cernobbio că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie aplicate „fără a aștepta sfârșitul luptelor”. Afirmațiile sale au urmat summitului „Coaliției celor dispuși” de joi, unde s-au discutat forțe multinaționale și sprijin militar pentru protejarea Ucrainei. Propunerile actuale prevedeau aplicarea măsurilor doar după un armistițiu, însă Rusia a respins ideea prezenței trupelor străine pe teritoriul ucrainean. Vladimir Putin a avertizat că aceste forțe ar fi „ținte legitime pentru distrugere”, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că ele nu pot garanta securitatea Kievului.

Bilanț atacuri în Ucraina: cel puțin 11 civili uciși și peste 30 răniți

În ultimele 24 de ore, atacurile rusești au ucis 11 civili și au rănit 32 în mai multe regiuni ale Ucrainei, au raportat autoritățile.

Donetsk a fost cea mai afectată zonă, cu cinci morți și doi răniți, iar atacurile au vizat și Harkiv, Cernihiv, Herson, Sumî și Zaporojie.

Forțele ruse au lansat 157 de drone Shahed, șase rachete ghidate S-300 și o rachetă aer-lansată X-59. Apărarea aeriană ucraineană a doborât 121 de drone, dar 35 de drone și șapte rachete au lovit totuși 10 locații.

Volodimir Zelenski va discuta probleme energetice cu liderii europeni, într-o întâlnire la Kiev

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că vineri se va întâlni la Kiev cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu premierul slovac, Robert Fico, pentru a discuta despre problemele energetice, scrie Reuters.

Vice-ministrul ucrainean al energiei, Roman Andarak, a afirmat vineri la Copenhaga că Volodimir Zelenski urmează să discute cu Robert Fico, în timpul întâlnirii lor, despre eliminarea treptată a livrărilor de petrol rusesc prin Ucraina.

Slovacia depinde majoritar de importurile de petrol din Rusia prin conductele Druzhba, ale căror instalații au fost ținte ale dronelor ucrainene, ceea ce a dus la întreruperi repetate ale aprovizionării.

Vladimir Putin avertizează că trupele occidentale din Ucraina vor fi ținte legitime pentru Rusia

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat vineri că orice trupe occidentale desfășurate în Ucraina vor fi considerate ținte legitime de către Moscova, scrie Reuters.

Declarația lui Putin vine la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a spus că 26 de țări au promis să ofere garanții de securitate postbelice Ucrainei, și inclusiv o forță internațională terestră, maritimă și aeriană.

Rusia pregătită să discute cu SUA problema combustibilului nuclear de la Zaporojie

Directorul Rosatom, Alexei Likhachev, a declarat vineri că Rusia este pregătită să negocieze cu Westinghouse despre combustibilul nuclear de la centrala din Zaporojie, Ucraina. În iunie, Moscova a cerut ONU să medieze discuțiile între cele două țări.

Alexei Likhachev a precizat că oficialii americani și Westinghouse au ridicat anterior probleme legate de proprietatea intelectuală privind combustibilul nuclear aflat în centrala controlată de forțele ruse.

Mediazona și BBC confirmă identitatea a peste 125.000 de soldați ruși uciși în Ucraina

Publicațiile independente Mediazona și BBC Rusia au identificat 125.681 de militari ruși morți în Ucraina, între 24 februarie 2022 și 28 august 2025. Doar în ultima lună au fost confirmate 4.174 de victime suplimentare. Lista include peste 34.000 de voluntari, 18.100 de prizonieri recrutați, 13.500 de mobilizați și peste 5.500 de ofițeri.

Administrația Trump reduce treptat finanțarea pentru securitatea flancului estic al NATO

Administrația Trump pregătește eliminarea sprijinului financiar pentru programele americane de asistență de securitate destinate țărilor europene de la granița cu Rusia, a scris Financial Times.

Oficialii Pentagonului au informat diplomați europeni că Washingtonul nu va mai finanța instruirea și echiparea armatelor din estul Europei.

Un oficial al Casei Albe a explicat că decizia a fost „coordonată cu țările europene în linie cu ordinul executiv și cu accentul președintelui pe responsabilitatea Europei pentru propria apărare”.

Schimbare controversată: Trump pregătește redenumirea Departamentului Apărării în „Departamentul de Război”

Donald Trump intenționează să semneze vineri un ordin executiv prin care Departamentul Apărării să fie redenumit „Departamentul de Război”, a declarat joi un oficial al Casei Albe. Măsura ar marca o schimbare simbolică majoră pentru cea mai mare instituție guvernamentală a Statelor Unite.

Ordinul ar permite secretarului Apărării, Pete Hegseth, și oficialilor din subordine să utilizeze titulaturi precum „Secretar al Războiului” sau „Adjunct al Secretarului de Război” în documentele oficiale și în comunicările publice, scrie Reuters.

Atac cu drone ucrainene asupra rafinăriei din Reazan și a unui depozit de petrol din Lugansk

Dronele ucrainene au lovit rafinăria din regiunea rusă Riazan și un depozit de petrol din regiunea Lugansk ocupată. Atacurile ar fi avut loc în noaptea de joi spre vineri, potrivit The Kyiv Independent.

În Riazan, sursele susțin că rafinăria de petrol a fost lovită în jurul orei 1:30, ora locală. Imagini și filmări postate de locuitori pe rețelele sociale par să arate un incendiu de proporții la instalația aflată la marginea de sud a orașului, cu degajări masive de fum negru.

În Lugansk, explozii au fost semnalate joi seară, după ora 21:00, în apropierea unui depozit de petrol. Martorii au relatat că au văzut flăcări și fum ridicându-se din direcția instalației.

Kremlinul respinge garanțiile de securitate pentru Ucraina prin trupe străine

Kremlinul a declarat vineri că securitatea Ucrainei nu poate fi asigurată de contingente militare străine și că mai este mult până la o întâlnire la nivel înalt între Moscova și Kiev.

Dmitri Peskov a spus pentru agenția RIA că „pot fi asigurate și furnizate garanții de securitate pentru Ucraina de către contingente militare străine, în special europene și americane? Cu siguranță nu, nu pot”.

El a adăugat că soluțiile pentru Ucraina se regăsesc în acordurile de pace de la Istanbul din 2022, care prevedeau statut neutru pentru Kiev și renunțarea la NATO, în schimbul garanțiilor oferite de SUA, Rusia, China, Marea Britanie și Franța.