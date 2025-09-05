Volodimir Zelenski cere implementarea imediată a garanțiilor de securitate pentru Ucraina

Volodimir Zelenski a cerut vineri ca garanțiile de securitate destinate Ucrainei să fie aplicate imediat, fără vreo altă întârziere, scrie Kyiv Independent.

Declarația a fost făcută la Forumul Economic de la Cernobbio, unde acesta a participat, conform postului italian de televiziune Rai.

Zelenski a venit cu aceste declarații după participarea de joi la întâlniea așa-numitei „Coaliții a celor dispuși”. Președintele ucrainean și liderii europeni au discutat atunci planurile pentru o forță internațională menită să protejeze Ucraina.

De asemenea, ei au vorbit despre pregătirea privind armamentele, logistica și instruirea, necesare pentru a apăra țara împotriva altor agresiuni rusești.

Propunerile prevăd ca aceste măsuri să fie implementate doar după încetarea focului. Cu toate acestea, Rusia a declarat de mai multe ori că nu intenționează să încheie războiul până nu obține victoria totală.

Volodimir Zelenski a declarat vineri că garanțiile de securitate trebuie aplicate „fără a aștepta sfârșitul luptelor”.

După summitul de la Paris, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că 26 de țări sunt pregătite să trimită trupe sau să ofere alte forme de sprijin ca parte a garanțiilor, dar numai după încetarea focului.

Moscova a negat că ar putea trimite alte trupe străine pe teritoriul Ucrainei. Vladimir Putin a spus că astfel de contingente ar fi „ținte legitime pentru distrugere” și inutile dacă se ajunge la un acord de pace.