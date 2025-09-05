Prima pagină » Politic » Volodimir Zelenski cere implementarea imediată a garanțiilor de securitate pentru Ucraina

Volodimir Zelenski cere implementarea imediată a garanțiilor de securitate pentru Ucraina

Volodimir Zelenski cere ca garanțiile de securitate pentru Ucraina să fie aplicate imediat, nu după terminarea războiului. Întârzierea, spune el, ar permite Rusiei să se refacă și să pornească noi atacuri.
Nițu Maria
05 sept. 2025, 12:25, Politic

Volodimir Zelenski a cerut vineri ca garanțiile de securitate destinate Ucrainei să fie aplicate imediat, fără vreo altă întârziere, scrie Kyiv Independent.

Declarația a fost făcută la Forumul Economic de la Cernobbio, unde acesta a participat, conform postului italian de televiziune Rai.

Zelenski a venit cu aceste declarații după participarea de joi la întâlniea așa-numitei „Coaliții a celor dispuși”. Președintele ucrainean și liderii europeni au discutat atunci planurile pentru o forță internațională menită să protejeze Ucraina.

De asemenea, ei au vorbit despre pregătirea privind armamentele, logistica și instruirea, necesare pentru a apăra țara împotriva altor agresiuni rusești.

Propunerile prevăd ca aceste măsuri să fie implementate doar după încetarea focului. Cu toate acestea, Rusia a declarat de mai multe ori că nu intenționează să încheie războiul până nu obține victoria totală.

Volodimir Zelenski a declarat vineri că garanțiile de securitate trebuie aplicate „fără a aștepta sfârșitul luptelor”.

După summitul de la Paris, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că 26 de țări sunt pregătite să trimită trupe sau să ofere alte forme de sprijin ca parte a garanțiilor, dar numai după încetarea focului.

Moscova a negat că ar putea trimite alte trupe străine pe teritoriul Ucrainei. Vladimir Putin a spus că astfel de contingente ar fi „ținte legitime pentru distrugere” și inutile dacă se ajunge la un acord de pace.