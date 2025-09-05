Vladimir Putin avertizează că trupele occidentale din Ucraina vor fi ținte legitime pentru Rusia

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat vineri că orice trupe occidentale desfășurate în Ucraina vor fi considerate ținte legitime de către Moscova, scrie Reuters.

Declarația lui Putin vine la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a spus că 26 de țări au promis să ofere garanții de securitate postbelice Ucrainei, și inclusiv o forță internațională terestră, maritimă și aeriană.

Rusia a afirmat de mult timp că unul dintre motivele invaziei Ucrainei a fost împiedicarea NATO să primească Kievul ca membru și să-și plaseze forțele în Ucraina.

„Prin urmare, dacă unele trupe apar acolo, mai ales acum, în timpul operațiunilor militare, pornim de la faptul că acestea vor fi ținte legitime pentru distrugere”, a spus Vladimir Putin la Forumul Economic Estic din Vladivostok.

„Și dacă se iau decizii care duc la pace, la pace pe termen lung, atunci pur și simplu nu văd niciun sens în prezența lor pe teritoriul Ucrainei, punct.”, a mai declarat președintele rus.