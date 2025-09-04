Emmanuel Macron anunță că 26 de state sunt pregătite să ofere garanții de securitate Ucrainei

La întâlnirea de la Paris, la care au participat 35 de lideri, printre care și președintele României, Nicușor Dan, au fost discutate garanțiile de securitate care să descurajeze Rusia din a ataca din nou Ucraina.

„În ziua în care conflictul se oprește, garanțiile de securitate vor fi desfășurate”, a declarat Macron.

În urma summitului Coaliției, Macron și Zelenski și alți lideri europeni au participat la un apel cu președintele Donald Trump , a cărui implicare este considerată esențială pentru viabilitatea garanțiilor. Macron a mai anunțat că nu toate statele vor trimite trupe în Ucraina, parte din ele urmând să se implice prin pregătirea soldaților ucraineni și sprijinirea logistică.

Franța și Marea Britanie s-au arătat dispuse să trimită trupe în Ucraina după război, în timp ce Italia a exclus acest scenariu, dar a propus monitorizarea unui eventual armistițiu și instruirea militarilor ucraineni în afara țării. Germania a comunicat că își va asuma un angajament clar în funcție de gradul de gradul de implicare al Statelor Unite.

Trump a cerut Europei să oprească achizițiile de petrol rusesc și să pună presiune economică pe China, în timp ce oficialii europeni au subliniat necesitatea unor sancțiuni suplimentare asupra Moscovei.

Joi înainte de desfășurarea summitului, Federația Rusă prin vocea Mariei Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului de Externe de la Moscova a declarat: „Nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, sunt garanţii de pericol pentru continentul european”.