Volodimir Zelenski va discuta probleme energetice cu liderii europeni, într-o întâlnire la Kiev

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că vineri se va întâlni la Kiev cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu premierul slovac, Robert Fico, pentru a discuta despre problemele energetice, scrie Reuters.

Vice-ministrul ucrainean al energiei, Roman Andarak, a afirmat vineri la Copenhaga că Volodimir Zelenski urmează să discute cu Robert Fico, în timpul întâlnirii lor, despre eliminarea treptată a livrărilor de petrol rusesc prin Ucraina.

Slovacia depinde majoritar de importurile de petrol din Rusia prin conductele Druzhba, ale căror instalații au fost ținte ale dronelor ucrainene, ceea ce a dus la întreruperi repetate ale aprovizionării.

Autoritățile și cetățenii din Bratislava au adus multe plângeri în privința acestor aspecte.

De-a lungul ultimilor ani, Ucraina cerut de mai multe ori altor state să oprească achizițiile de petrol rusesc pentru a împiedica Moscova să obțină fondurile necesare pentru război.

Robert Fico a fost criticat în această săptămână pentru că s-a îndepărtat de Uniunea Europeană și a participat la parada militară din China, cu scopul de a purta discuții bilaterale cu Xi Jinping și Vladimir Putin.

Premierul a criticat Uniunea Europeană la întâlnirea de la Beijing și a spus că este absolut necesară o „normalizare” a relaţiilor cu Rusia. Opinia sa nu a fost susținută sau împărtășită de oficialii din blocul european.

Președintele finlandez Alexander Stubb a precizat că Donald Trump a spus, în discuția sa de joi cu liderii europeni și cu Volodimir Zelenski, că țările europene nu ar trebui să accepte combustibil din Rusia pentru a ajuta la refinanțarea maşinăriei de război a Moscovei.