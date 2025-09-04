Zelenski reacționează la invitația făcută de Putin de a merge pentru discuții la Moscova

Liderul ucrainean a reacționat joi la această invitație în cadrul unei conferințe de presă în Franța, după summitul „Coaliției celor Dispuși”.

„O întâlnire cu Putin este necesară. Am susținut propunerile în toate direcțiile. Cred că, dacă vor să strice o întâlnire, mi-ar sugera să merg la Moscova. Dar dacă Rusia vorbește despre o întâlnire, este un prim pas. Întâlnirile dintre lideri ar trebui să plece de la ideea clară a rezultatului dorit – doar așa putem pune capăt războiului”, a fost răspunsul lui Zelenski, potrivit Le Figaro.

Președintele ucrainean a mai spus că faptul că Putin a început să vorbească despre o astfel de întâlnire este un semn pozitiv, însă până în prezent nu sunt indicii că Moscova dorește să pună capăt războiului.

Reacția liderului ucrainean vine la o zi după ce președintele rus Vladimir Putin a declarat că este dispus să aibă discuții cu Zelenski la Moscova, el acesta „este pregătit”.

De-a lungul timpului, Zelenski a respins de mai multe ori varianta de a merge în Rusia pentru discuții bilaterale privind încetarea războiului și a pledat pentru negocieri organizate pe teritoriu neutru.