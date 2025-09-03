Prima pagină » Știri externe » Putin anunță că este pregătit să se întâlnească cu Zelenski la Moscova

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, că este dispus să se întâlnească la Moscova cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează CNN.
Putin anunță că este pregătit să se întâlnească cu Zelenski la Moscova
Vorbind cu jurnaliștii la Beijing, Putin a spus că președintele american Donald Trump i-a cerut să poarte discuții cu Zelenski.

„Donald m-a întrebat dacă este posibil să avem o astfel de întâlnire. Am spus da, este posibil. La urma urmei, dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova. O astfel de întâlnire va avea loc”, a declarat Putin.

Anterior, în discursul său, liderul rus a subliniat că „nu a exclus niciodată” o întâlnire cu Zelenski, dar s-a întrebat dacă există „vreo utilitate” a unei astfel de întâlniri.