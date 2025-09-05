Zelenski: Ucraina e pregătită să discute cu Viktor Orbán pentru deblocarea aderării la UE

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dezvăluit joi, la Ujhorod, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, că țara sa este gata să poarte un dialog direct cu premierul ungar Viktor Orbán pentru a înțelege motivele pentru care Ungaria blochează procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Din păcate, constatăm că Ungaria este cea care blochează acest proces, dar afirmăm totodată că nimeni nu a oprit pașii noștri în această direcție. Noi îi facem. Legal și în fapt, facem tot ceea ce Uniunea Europeană, Comisia Europeană ne recomandă”, a spus Zelenski, citat de agenția Interfax-Ukraine.

Șeful statului ucrainean a subliniat că nu consideră justificate acuzațiile venite din partea Budapestei: „Nu vedem niciun temei real pentru acuzațiile formulate de Ungaria la adresa noastră”.

Zelenski: SUA sprijină Ucraina și pot media blocajul impus de Ungaria

Totuși, Zelenski a arătat deschidere pentru dialog și compromis: „Suntem gata să ne întâlnim cu Orbán, să discutăm ce anume îi nemulțumește și cu ce îi mai putem ajuta pentru ca, astfel încât Ungaria să fie, în cele din urmă, mulțumită”.

Zelenski a menționat că a transmis un semnal și către președintele Donald Trump privind opoziția Ungariei față de parcursul european al Ucrainei. Potrivit liderului de la Kiev, Statele Unite continuă să sprijine aderarea Ucrainei la UE și sunt dispuse să colaboreze pentru deblocarea procesului.

În urma unei discuții recente cu Trump, s-a convenit ca reprezentanții Uniunii Europene să aibă o întâlnire cu partea americană pentru a discuta măsuri suplimentare legate de sancțiunile împotriva Rusiei: „Se va discuta cum să fie oprite toate canalele de comerț energetic cu Rusia”, a explicat Zelenski.

Aderarea Ucrainei, sub veto-ul repetat al Ungariei

Premierul ungar se opune de mai multe luni deschiderii negocierilor oficiale de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, invocând lipsa unor progrese reale în domenii-cheie precum drepturile minorităților, statul de drept și combaterea corupției.

Ungaria a blocat în repetate rânduri inițiativele europene în acest sens, inclusiv în cadrul reuniunilor Consiliului European. Ultimele astfel de obiecții au fost formulate în 2024 și 2025, în contextul în care Budapesta și-a consolidat poziția critică față de politica UE privind extinderea și sprijinul acordat Kievului în războiul cu Rusia. Deciziile privind deschiderea negocierilor de aderare trebuie adoptate prin consens de toate statele membre.

„Aderarea Ucrainei la UE ar aduce războiul în inima Europei, un risc pe care familiile noastre nu ar trebui să îl suporte”, a avertizat Viktor Orbán înaintea summitului Consiliului European desfășurat la Bruxelles, pe 26 iunie 2025, citat de Kyiv Independent. Premierul ungar și-a exprimat astfel temerea că aderarea Ucrainei ar putea atrage conflictul cu Rusia în interiorul blocului comunitar, justificând în acest mod opoziția Budapestei față de extinderea UE.