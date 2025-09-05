Atac cu drone ucrainene asupra rafinăriei din Riazan și a unui depozit de petrol din Lugansk

În Riazan, sursele susțin că rafinăria de petrol a fost lovită în jurul orei 1:30, ora locală. Imagini și filmări postate de locuitori pe rețelele sociale par să arate un incendiu de proporții la instalația aflată la marginea de sud a orașului, cu degajări masive de fum negru.

În Lugansk, explozii au fost semnalate joi seară, după ora 21:00, în apropierea unui depozit de petrol. Martorii au relatat că au văzut flăcări și fum ridicându-se din direcția instalației.

Nu există deocamdată date clare despre amploarea pagubelor. Armata ucraineană nu a comentat atacurile.

Ucraina a vizat în mod repetat infrastructura energetică a Rusiei de la începutul invaziei din februarie 2022, încercând să afecteze resursele financiare ale Kremlinului. În august, Kievul a atacat cel puțin 12 rafinării, ceea ce a dus la oprirea unor instalații ce reprezentau peste 17% din capacitatea de procesare a Rusiei, adică circa 1,1 milioane de barili pe zi.

Tot joi, președintele Vladimir Putin a recunoscut că Rusia se confruntă cu un deficit de gaze. El a afirmat la Forumul Economic de Est de la Vladivostok că problemele sunt deja vizibile în Orientul Îndepărtat și a avertizat că alimentarea noilor întreprinderi este dificilă, în condițiile în care cererea de gaze va crește în anii următori.