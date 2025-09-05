Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen a discutat cu J.D. Vance despre menținerea sancțiunilor asupra Rusiei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat la telefon alături de vicepreședintele SUA, J.D. Vance, cu privire la eforturile comune de menținere a presiunii asupra Rusiei exercitată prin sancțiunile comune UE-SUA.
„Această convorbire între președinta von der Leyen și vicepreședintele JD Vance a avut ca subiect menținerea unui front comun în ceea ce privește sancțiunile”, a precizat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, citată de European Pravda. 

„Cu cât ne coordonăm mai bine abordarea cu partenerii, cu atât aceștia sunt mai eficienți”, a subliniat oficiala.

Purtătoarea de cuvânt Comisiei Europene a vorbit și despre eforturile comune ale UE alături de liderii G7 pentru plafonarea prețului la petrol.

„Vom continua, așadar, să exercităm presiuni asupra economiei de război a Rusiei, să creștem costurile pentru Rusia în cazul în care nu se angajează în negocieri de pace și, în cele din urmă, să-l aducem pe președintele Putin la masa negocierilor”, a declarat Pinho.

„Și asta este și ceea ce a discutat președinta von der Leyen în cadrul acestei convorbiri cu vicepreședintele Statelor Unite”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.

Anterior, președinta Comisiei Europene a purtat discuții alături de premierul Indiei Narendra Modi despre modurile în care India poate contribui la încheierea războiului din Ucraina și la stabilirea unui eventual acord de pace.