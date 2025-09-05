Ucraina pregătește interzicerea funcționării Mitropoliei Kievului, pe care o acuză de legături cu Moscova

Guvernul de la Kiev a făcut un nou pas în conflictul cu Biserica Ortodoxă Ucraineană (UOC). Autoritățile au inițiat proceduri legale pentru interzicerea oficială a conducerii acesteia, acuzată că menține legături cu Moscova. Deși UOC și-a declarat independența față de Patriarhia Rusă încă din 2022, Kievul consideră că separarea nu a fost dusă la capăt în mod real.

Măsura vizează în mod direct Mitropolia Kievului, centrul administrativ al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, condus de Mitropolitul Onufrie – un episcop căruia statul ucrainean i-a revocat deja cetățenia.

Guvernul contestă ruptura de Patriarhia Rusă

Autoritățile susțin că, deși Patriarhul Kirill nu mai este pomenit în slujbele sale, Mitropolia Kievului „a refuzat să ia măsurile legale necesare pentru a finaliza separarea”, cum ar fi modificarea statutului de funcționare.

„Aceasta nu este o organizație religioasă, ci o filială a unui stat agresor”, a declarat tranșant Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Etno-politică și Libertate de Conștiință (DESS), într-un comunicat public, citat vineri de AP News.

Mitropolia se declară independentă

În replică, avocatul Mitropoliei Kievului, Robert Amsterdam, a acuzat guvernul de o campanie determinată de interese politice: „Constatarea guvernului ignoră intenționat separarea UOC de Moscova și pașii concreți întreprinși pentru a o dovedi, inclusiv înființarea de parohii în diaspora pentru refugiații ucraineni – un semn clar de independență”.

Dreptul de folosință al bisericilor ar putea fi retras

Legea adoptată de Parlamentul ucrainean în 2023 interzice activitatea oricărei organizații religioase care are legături directe cu o entitate aflată în conflict militar cu Ucraina. În baza acestei legi, guvernul a cerut instanței interzicerea activităților Mitropoliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Aprobarea solicitării ar putea duce la retragerea dreptului de folosință asupra unor biserici istorice deținute de stat, unde își desfășoară în prezent activitatea religioasă.

În paralel, autoritățile au deschis și dosare penale individuale pe numele unor clerici, acuzați de colaborare cu forțele ruse din teritoriile ocupate.

Conflictul, criticat și sprijinit deopotrivă

Disputa religioasă are și ecouri internaționale. Potrivit unui raport ONU din 2024, legea ucraineană „ar putea duce la tragerea la răspundere a unor comunități religioase întregi pentru faptele unor persoane individuale”. Cu toate acestea, atât ONU, cât și SUA au subliniat că „Rusia rămâne cea mai gravă amenințare la adresa libertății religioase în Ucraina”, prin represiunile din teritoriile ocupate.

Autoritățile: „Nu vizăm credința, ci legăturile cu Moscova”

Potrivit unui sondaj realizat în 2024 de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, aproximativ 70% dintre ucraineni se identifică drept ortodocși. Dintre aceștia, doar o minoritate se declară susținători ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene, percepută în sondaj ca fiind parte a Patriarhiei Moscovei, etichetă pe care instituția o contestă.

Cei mai mulți dintre cei chestionați au declarat că aparțin Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, o structură religioasă cu un nume similar, dar distinctă, recunoscută ca biserică autocefală în 2019 de către Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului.

Acțiunile autorităților nu vizează convingerile religioase, ci aspectele de afiliere, potrivit reprezentantului guvernamental responsabil cu libertatea religioasă, Viktor Yelenski: „Acțiunea noastră nu este despre credință, ci despre afilieri periculoase. Nimeni nu le cere să renunțe la religie”.