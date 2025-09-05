Schimbare controversată: Trump pregătește redenumirea Departamentului Apărării în „Departamentul de Război”

Ordinul ar permite secretarului Apărării, Pete Hegseth, și oficialilor din subordine să utilizeze titulaturi precum „Secretar al Războiului”sau „Adjunct al Secretarului de Război” în documentele oficiale și în comunicările publice, scrie Reuters.

Departamentul Apărării s-a numit „Departamentul de Război” până în 1949, când Congresul a consolidat armata, marina și forțele aeriene după Al Doilea Război Mondial. Noul nume a fost atunci ales pentru a sublinia că, în epoca nucleară, Statele Unite se concentrau pe prevenirea conflictelor, potrivit istoricilor.

Schimbarea ar fi costisitoare, pentru că ar presupune actualizarea semnelor și a antetelor nu doar la Pentagon, ci și la bazele militare americane din întreaga lume. Un plan al fostului președinte Joe Biden de a redenumi nouă baze militare era estimat la 39 de milioane de dolari, dar a fost anulat de Hegseth la începutul acestui an.

Trump a mai inițiat și alte redenumiri controversate, inclusiv încercări de a readuce denumirile originale ale unor baze militare schimbate în urma protestelor pentru justiție rasială. De asemenea, echipa acestuia pentru reducerea birocrației, numită Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, a propus tăieri la bugetul Pentagonului pentru a economisi bani.

Democrații critică însă intenția președintelui. „De ce să nu folosim acești bani pentru sprijinirea familiilor militarilor sau pentru angajarea de diplomați care să prevină conflictele?”, a declarat senatoarea Tammy Duckworth, veterană de război și membră a Comisiei pentru Servicii Armate. „Pentru că Trump preferă să folosească armata pentru a obține puncte politice, nu pentru a întări securitatea națională sau pentru a sprijini soldații și familiile lor”.