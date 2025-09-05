Ucraina, pregătită să livreze gaz și petrol Slovaciei, cu o singură condiție

Vineri, într-un briefing de presă după întâlnirea cu premierul slovac Robert Fico, desfășurată în Uzhhorod, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a precizat că cei doi oficiali au purtat discuții despre domeniul Energiei.

„Prim-ministrul slovac Fico și cu mine am discutat despre probleme energetice. Suntem gata să furnizăm gaz și petrol Slovaciei, dar numai dacă nu este vorba de gaz sau petrol rusesc. Pentru că suntem în război. Asta este concluzia”, a declarat Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

Președintele Ucrainei a precizat că țara sa răspunde, în prezent, atacurilor rusești asupra instalațiilor energetice.

„Vom continua să răspundem, însă vrem ca acest război să se termine”, a adăugat Zelenski.

Înainte de întâlnirea cu premierul Slovaciei, Zelenski a declarat că gazul, dar și petrolul rusesc „nu au niciun viitor”.

În prezent, Ungaria, dar și Slovacia continuă să primească petrol din partea Rusiei prin conducta Druzhba, care a fost recent supusă unor atacuri din partea Ucrainei. Miniștrii de Externe ai Slovaciei și Ungariei au sesizat Uniunea Europeană cu privire la atacuri.