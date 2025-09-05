Danemarca și Ucraina lansează prima linie de producție a dronelor de război

Anunțul a fost dat în timpul unui briefing de presă dat alături de António Costa, președintele Consiliului European, potrivit Ukrainska Pravda.

„În prezent, dezvoltăm o coproducție cu țările europene. Prima linie de producție a fost lansată în Danemarca. Cel puțin, toate acordurile au fost încheiate, iar acum se trece la lansare. Astfel de linii vor fi deschise și în cooperare cu alte țări europene”, a precizat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

La începutul lunii iulie, Ucraina și Danemarca au semnat un acord care le permite producătorilor ucraineni din industria apărării să exporte tehnologiile. În acest an, Danemarca acordă Ucrainei ajutor financiar în valoare de 1,26 miliarde de euro pentru a sprijini programul de fabricare a dronelor cu rază lungă de acțiune.

Ucraina colaborează și cu alți parteneri străini în sectorul dronelor. În cadrul expoziției MSPO 2025 desfășurată în Polonia, delegația Taiwanului de Securitate în Apărare a semnat un memorandum de cooperare alături de omologii polonezi și ucraineni pentru producția tehnologiilor fără dronelor fără pilot.

Anterior, Ucraina și Filipine pregăteau un plan de lansare a producției de drone. Documentul se află încă în stadiu de pregătire și urmează să fie aprobat în octombrie, potrivit sursei citate.