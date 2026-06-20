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Rusia eliberează 24 de filipinezi după ce președintele Marcos a avut o discuție cu Putin

Rusia a eliberat 24 de filipinezi care au fost reținuți timp de luni de zile fără acuzații într-un oraș siberian, după ce președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. și-a exprimat îngrijorarea cu privire la aceștia într-o întâlnire cu președintele Vladimir Putin, au declarat sâmbătă oficiali filipinezi.
Rusia eliberează 24 de filipinezi după ce președintele Marcos a avut o discuție cu Putin
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
21 iun. 2026, 02:36, Știri externe
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Cei 24 de oameni urmau să sosească la Manila cu două zboruri duminică dimineața, primul grup urmând să fie întâmpinat de secretarul filipinez de externe, Theresa Lazaro, care l-a însoțit pe Marcos la discuțiile sale cu Putin, miercuri, în orașul rus Kazan, a anunțat Departamentul de Afaceri Externe din Manila, potrivit AP.

Marcos, care deține în prezent președinția rotativă a Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, a condus liderii blocului format din 11 națiuni la celebrarea celei de-a 35-a aniversări a relațiilor diplomatice ale ASEAN cu Rusia. Marcos a avut o întâlnire bilaterală cu Putin în marja summitului de la Kazan.

Eliberarea filipinezilor a fost relativ rapidă după ce Marcos și-a exprimat îngrijorarea miercuri. Filipine sunt un aliat cheie al Statelor Unite în Asia prin tratat și s-a numărat printre membrii ASEAN care au votat pentru o rezoluție a Adunării Generale a ONU care condamnă invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022.

Filipinezii, reținuți în Rusia din cauza unor posibile încălcări ale legilor privind imigrația

După întâlnirea bilaterală cu Putin, Marcos a declarat reporterilor că și-a exprimat îngrijorarea cu privire la filipinezii care sunt reținuți de aproximativ nouă luni în orașul Irkutsk din sud-estul Siberiei, fără acuzații. El a spus că Filipinele nu au alte informații despre starea lor.

Oficialii filipinezi au declarat că au existat rapoarte conform cărora filipinezii ar fi putut fi victime ale recrutării ilegale și ar fi fost reținuți în Rusia din cauza unor posibile încălcări ale legilor privind imigrația.

Putin i-a spus lui Marcos că nu este la curent cu problema, dar a promis că o va investiga. În timpul cinei de miercuri, președintele rus i-a spus lui Marcos că filipinezii nu au fost acuzați de nicio faptă ilegală, a spus Marcos. „Nu vă faceți griji, vom găsi o modalitate de a rezolva această problemă”, l-a citat pe Marcos.

Delegația filipineză a fost în cele din urmă notificată de oficialii ruși că filipinezii vor fi deportați imediat înapoi la Manila, a spus Marcos.

Aproximativ 15.000 de filipinezi trăiesc și muncesc în Rusia, potrivit ambasadorului Filipinelor la Moscova, Igor Bailen.

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