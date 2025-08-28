Rusia lovește Kievul cu rachete, țintind clădirea Consiliului Britanic

Rusia a lansat un atac cu rachete și drone asupra Kievului, lovind clădirea Consiliului Britanic și provocând cel puțin 14 morți, scrie Daily Mail.

Bombardamentul nocturn, care a inclus rachete hipersonice, de croazieră și drone iraniene Shahed, a fost unul dintre cele mai devastatoare atacuri din ultimele luni și a subliniat intensificarea campaniei Moscovei împotriva capitalei ucrainene.

Lovituri în inima Kievului

Clădirea British Council de pe strada Jîlianska a fost lovită de două ori în câteva secunde, împrăștiind cioburi de sticlă pe carosabil. O altă rachetă a vizat o clădire folosită de delegația Uniunii Europene.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat imagini cu un crater cu cinci etaje într-un bloc rezidențial, în timp ce locuințe și afaceri din apropiere au fost distruse.

Printre victime se afla și o fată de 14 ani. Echipele de intervenție au degajat dărâmăturile, în timp ce locuitorii s-au adăpostit în stațiile de metrou.

Escaladare în ciuda retoricii de pace

Atacul a avut loc în timp ce președintele rus Vladimir Putin sugera posibilitatea încheierii războiului, dar ordona totodată lansarea a 629 de drone și rachete asupra Ucrainei (al doilea cel mai mare număr de la începutul invaziei).

Zelenski a denunțat alegerea Moscovei de a prefera „balistica în locul negocierilor” și a cerut sancțiuni mai dure și poziții mai ferme din partea aliaților, inclusiv China și Ungaria.

Kievul insistă că Rusia trebuie trasă la răspundere pentru fiecare atac, în condițiile în care oportunitățile de dialog au fost constant compromise.

Războiul se extinde dincolo de Ucraina

Ca ripostă, Ucraina a atacat rafinării rusești din regiunile Samara și Krasnodar.

Între timp, Moscova a respins propunerile occidentale privind trupe de menținere a păcii și continuă să ceară concesii din partea Kievului, care refuză să cedeze teritorii sau sprijinul militar occidental.

În timp ce trupele ruse avansează, consilierii lui Zelenski urmează să se întâlnească cu oficiali americani la New York pentru a întări apelurile în favoarea unui sprijin mai solid din partea SUA.