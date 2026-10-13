„Rusia nu câștigă războiul din Ucraina”. Ministrul britanic de Externe: Consilierii lui Putin nu vor să-i spună adevărul

Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, susține că Rusia nu va reuși să câștige războiul împotriva Ucrainei, iar consilierii lui Vladimir Putin evită să-i spună adevărul despre evoluția conflictului. El a susținut că persoanele din jurul liderului rus nu sunt dispuse să-i prezinte realitatea de pe front.

„Așa cum am spus la Consiliul de Securitate al ONU, el (Vladimir Putin – n.r.) nu câștigă acest război. Iar adevărul este că Lavrov și ceilalți nu vor să-i spună adevărul: nu câștigă acest război, iar acest lucru este foarte important”, a declarat Miliband marți, la Warsaw Security Forum, în cadrul unei discuții cu miniștrii de Externe din Polonia, Germania și Norvegia.

În urmă cu patru ani și jumătate, când a declanșat invazia Ucrainei, Putin nu se aștepta ca această țară să reziste atât de mult și nici ca sprijinul occidental să continue, a amintit oficialul britanic.

„Este o hotărâre despre care Putin credea, în urmă cu patru ani și jumătate, că nu va exista. Credea că nici hotărârea noastră nu va exista. I-am demonstrat că s-a înșelat în ambele privințe”, a spus ministrul, citat de Sky News.

Marea Britanie ar putea folosi pentru Ucraina activele rusești înghețate

Potrivit ministrului britanic de Externe, Europa ar trebui să ia noi decizii în ceea ce privește sprijinul financiar acordat Ucrainei. „Europa are decizii importante de luat, printre care și cele privind activele suverane rusești. Cred că trebuie să revenim asupra acestei chestiuni”, a spus Miliband.

El a precizat că Marea Britanie este dispusă să colaboreze cu Uniunea Europeană pentru a găsi o modalitate de folosire a activelor rusești înghețate în sprijinul Ucrainei.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, autoritățile britanice au înghețat active rusești în valoare de peste 25 de miliarde de lire sterline. Până acum, sprijinul financiar acordat Ucrainei din aceste active s-a bazat pe dobânzile și profiturile produse de banii blocați.

De această dată, Marea Britanie propune să fie discutată și posibilitatea folosirii banilor propriu-ziși, nu doar a câștigurilor generate de ei.

„Nu putem permite ca ucrainenii să rămână fără lumină și căldură”

Miliband a cerut și un armistițiu energetic mai amplu între Rusia și Ucraina, care să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice, nu doar asupra rafinăriilor. Oficialul britanic a avertizat că populația ucraineană riscă să rămână din nou fără electricitate și încălzire în timpul iernii.

„Săptămâna trecută, la Kiev, am întâlnit copii care nu au cunoscut decât ierni marcate de atacuri, pene de curent și frig. Nu putem permite ca atacurile rusești să decidă dacă ucrainenii vor avea lumină în case sau încălzire încă o iarnă”, a declarat Ed Miliband.

Șeful diplomației britanice a cerut liderilor europeni să continue sprijinul pentru Volodimir Zelenski și pentru Ucraina, subliniind că amenințările la adresa securității europene depășesc granițele acestei țări.

Potrivit Ministerului britanic de Externe, Rusia a lansat aproximativ 200 de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultima săptămână.