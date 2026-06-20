Rusia se confruntă cu un surplus de persoane cu studii superioare. Autoritățile schimbă direcția educației

Declarațiile vin pe fondul unei politici tot mai ferme de redirecționare a elevilor către învățământul profesional și tehnic, în detrimentul universităților.

Ministrul Educației și Științei, Valeri Falkov, a declarat că interesul ridicat pentru studii universitare nu mai corespunde cerințelor reale ale pieței muncii. Potrivit acestuia, tradiția formată în ultimele decenii îi împinge pe aproape toți absolvenții de liceu către universități, ceea ce generează un dezechilibru structural între învățământul secundar, cel vocațional și cel superior.

„Nu este bine, nu este corect. Nu există o asemenea necesitate pentru un învățământ superior generalizat”, a spus Falkov la forumul HR EXPO PRO, citat de The Moscow Times.

Deficitul de forță de muncă

Declarațiile ministrului apar într-un context economic complicat. După declanșarea războiului din Ucraina, Rusia s-a confruntat cu un deficit semnificativ de forță de muncă, mai ales în industrie. Președintele Vladimir Putin a cerut în repetate rânduri sprijinirea sectoarelor industriale prin formarea de tineri specialiști cu pregătire tehnică și practică.

Ca urmare, autoritățile au lansat o campanie amplă de orientare a elevilor către școli profesionale și colegii. În unele regiuni, accesul elevilor de clasa a IX-a la continuarea studiilor liceale a fost limitat, fiind promovate alternativele vocaționale.

Măsuri concrete ale statului

Printre măsurile adoptate se numără și deciziile legislative. Duma de Stat a permis admiterea la școlile tehnice pe baza a doar două examene – limba rusă și matematica – în timp ce pentru liceu sunt necesare patru examene OGE.

Totodată, guvernul a redus aproximativ 50.000 de locuri cu taxă în universități, în special în domenii precum economie, management, administrație publică și drept.

Conform studiului „Indicatorii educației: 2026”, realizat de Higher School of Economics, în 2024 existau circa 4,4 milioane de studenți în universitățile ruse, comparativ cu 3,9 milioane în colegii și școli tehnice. În total, 54% dintre tinerii ruși au studii superioare.

Cercetătorii subliniază că absolvenții de universitate se angajează mai frecvent în domeniul pentru care s-au pregătit, însă autoritățile insistă că economia are nevoie urgentă de specialiști tehnici și muncitori calificați. În paralel, ponderea elevilor care aleg învățământul profesional a crescut de la 43% în 2020 la 63% în 2025, un nivel record.