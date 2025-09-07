Rusia și partenerii săi din țările arabe vor crește producția de petrol începând cu octombrie

Decizia vine în contextul în care grupul a evaluat perspectivele economice globale și nivelul redus al stocurilor de petrol, considerate semne ale unor fundamente sănătoase ale pieței. Ajustarea face parte din pachetul de 1,65 milioane de barili pe zi de reduceri voluntare anunțate în aprilie 2023, scrie Baha.

Potrivit comunicatului oficial, reuniunea virtuală a durat doar aproximativ 13 minute, iar statele membre și-au reafirmat angajamentul pentru „o abordare prudentă și menținerea flexibilității totale de a suspenda sau inversa ajustările voluntare de producție, inclusiv cele implementate anterior de 2,2 milioane de barili pe zi în noiembrie 2023.”

Totodată, OPEC+ a decis să nu modifice nivelurile de producție de bază înainte de 2027 și a subliniat importanța conformității și compensării volumelor produse în exces din ianuarie 2024. Țările membre vor continua să se întâlnească lunar pentru a analiza condițiile pieței și a ajusta producția, următoarea reuniune fiind programată pentru 5 octombrie 2025.