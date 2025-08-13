Piețele de petrol se îndreaptă spre un surplus record de ofertă în 2026

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi (OPEC+) fac pași rapizi pentru a-și recâștiga poziția pe piața mondială, după ce competitori precum SUA, Canada și Brazilia și-au majorat producția, potrivit Bloomberg. Arabia Saudită, liderul neoficial al cartelului, a grăbit repornirea producției oprite.

În august, a aprobat o nouă creștere a producției pentru septembrie, măsură care finalizează revenirea unui pachet de 2,2 milioane de barili de petrol.

Producția scade per ansamblu, dar unele țări accelerează extracția

Deși strategia pentru următoarele luni rămâne incertă, OPEC+ a transmis că ia în calcul toate opțiunile: de la creșteri noi de producție, la o pauză sau chiar o reducere. Raportul Agenției Internaționale pentru Energie, publicat miercuri, arată că producția celor 22 de state membre și partenere OPEC+ a scăzut ușor în iulie. Reducerea a fost cauzată de măsurile deliberate ale Arabiei Saudite, care a temperat creșterea puternică din iunie, apărută din cauza conflictului Israel – Iran.

Chiar dacă, per ansamblu, producția OPEC+ a scăzut, unele state au ales să o crească. Emiratele Arabe Unite au ajuns la un nou record de 3,5 milioane de barili de petrol pe zi, depășind cu mult limita care le-a fost atribuită în cadrul acordului OPEC+.

Mișcarea face parte dintr-o competiție mai amplă între țările producătoare pentru a-și mări cota de piață, într-un moment în care oferta globală de petrol este deja în creștere, iar prețurile se mențin sub presiune, în jur de 66 de dolari pe baril.