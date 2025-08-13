Piețele de petrol se îndreaptă spre un surplus record de ofertă în 2026

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi (OPEC+) fac pași rapizi pentru a-și recâștiga poziția pe piața mondială, după ce competitori precum SUA, Canada și Brazilia și-au majorat producția, potrivit Bloomberg. Arabia Saudită, liderul neoficial al cartelului, a grăbit repornirea producției oprite.
În august, a aprobat o nouă creștere a producției pentru septembrie, măsură care finalizează revenirea unui pachet de 2,2 milioane de barili de petrol.
Deși strategia pentru următoarele luni rămâne incertă, OPEC+ a transmis că ia în calcul toate opțiunile: de la creșteri noi de producție, la o pauză sau chiar o reducere. Raportul Agenției Internaționale pentru Energie, publicat miercuri, arată că producția celor 22 de state membre și partenere OPEC+ a scăzut ușor în iulie. Reducerea a fost cauzată de măsurile deliberate ale Arabiei Saudite, care a temperat creșterea puternică din iunie, apărută din cauza conflictului Israel – Iran.
Chiar dacă, per ansamblu, producția OPEC+ a scăzut, unele state au ales să o crească. Emiratele Arabe Unite au ajuns la un nou record de 3,5 milioane de barili de petrol pe zi, depășind cu mult limita care le-a fost atribuită în cadrul acordului OPEC+.
Mișcarea face parte dintr-o competiție mai amplă între țările producătoare pentru a-și mări cota de piață, într-un moment în care oferta globală de petrol este deja în creștere, iar prețurile se mențin sub presiune, în jur de 66 de dolari pe baril.