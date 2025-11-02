Turcia cumpără mai puțin petrol rusesc, pe fondul noilor sancțiuni occidentale impuse Moscovei

Turcia este un cumpărător important de țiței rusesc, alături de China și India. Rafinăriile din Turcia urmează acum pași similari celor din India, ca urmare a măsurilor impuse de SUA, Uniunea Europeană și Marea Britanie pentru a restricționa vânzările de petrol rusesc care finanțează războiul din Ucraina, informează Reuters.

SOCAR reduce achizițiile de țiței rusesc

Rafinăria SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), deținută de compania azeră SOCAR, a cumpărat recent patru transporturi maritime de țiței din Irak, Kazahstan și alți producători non-ruși, pentru livrare în decembrie.

Volumul acestor livrări, estimat la 77.000–129.000 de barili pe zi, arată o scădere semnificativă a dependenței de petrolul rusesc. În septembrie și octombrie, aproape tot țițeiul procesat de STAR, circa 210.000 barili pe zi, provenea din Rusia, potrivit datelor Kpler.

Tupras ar putea elimina complet petrolul rusesc dintr-una dintre rafinării

Cealaltă mare companie turcă de rafinare, Tupras, crește achizițiile de țiței non-rusesc, precum cele irakiene, și ar putea renunța complet la importurile din Rusia pentru una dintre rafinăriile sale, pentru a continua exporturile către Europa fără a încălca sancțiunile UE.

Tupras, care deține două rafinării majore în Turcia, va continua însă să proceseze petrol rusesc la cealaltă unitate, potrivit surselor Reuters.

Tupras și-a diversificat deja sursele de aprovizionare cu țiței în acest an, cumpărând primul său transport din Brazilia și așteptând în prezent al doilea transport de petrol angolez, care urmează să sosească la începutul lunii noiembrie.