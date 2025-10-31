Orban cere o excepție de la sancțiunile americane pentru petrolul din Rusia. Cum justifică premierul maghiar cerințele Ungariei

Orban a precizat la postul de radio de stat din Ungaria că problema energetică va trebui discutată în cadrul întâlnirii programate cu președintele american Donald Trump, pe 7 noiembrie, potrivit Reuters. El a adăugat că va aborda și sancțiunile impuse companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, urmărind totodată încheierea unui acord economic amplu cu Statele Unite ale Americii.

În paralel, Orban a anunțat că guvernul ungar va introduce un supliment de pensii, denumit „a 14-a lună”, pentru pensionarii care primesc deja un bonus anual. Economistul Peter Virovacz de la ING Bank estimează că măsura va costa aproximativ 0,6% din PIB-ul Ungariei.

Premierul a subliniat că economia țării de la vest de România a stagnat în trimestrul al treilea, creșterea fiind aproape zero, iar inflația persistentă împiedică reducerea dobânzilor. În contextul alegerilor naționale din 2026, Orban a implementat deja reduceri de taxe pentru familii, creșteri salariale și un program masiv de credite ipotecare subvenționate.