O dronă ucraineană loveşte un terminal petrolier şi un tanc de ţiţei în regiunea rusă Krasnodar

Mai multe explozii au avut loc în noaptea de sâmbătătă spre duminică în portul Tuapse, pe coasta Mării Negre, unde drone ucrainene ar fi lovit infrastructura unui terminal petrolier operat de compania de stat rusă Rosneft.

Imagini publicate pe reţelele de socializare arată un incendiu de proporţii în zona de încărcare a terminalului.

Canalele ruse de pe Telegram au relatat că cel puţin trei incendii au fost observate în apropierea terminalului, inclusiv la un tanc de ţiţei aflat în port.

Autorităţile locale au confirmat atacul şi au transmis că flăcările au afectat puntea unei nave, clădiri şi structuri portuare, scrie Kyiv Independent.

Potrivit informaţiilor preliminare, nu s-au raportat victime.

Terminalul din Tuapse este unul dintre principalele puncte de export ale petrolului rusesc şi are un rol esenţial în logistica energetică a Moscovei.

Atacul face parte dintr-o serie mai amplă de lovituri cu drone asupra infrastructurii energetice şi industriale ruse.

În aceeaşi noapte au fost raportate explozii şi în oraşul Oriol.

Ucraina nu a confirmat oficial atacul, însă surse din serviciile de informaţii ucrainene au declarat anterior că terminalul din Tuapse a mai fost vizat de drone navale în septembrie.