Horațiu Potra a fost prins și arestat de joi în Dubai

UPDATE 17:14: Șeful mercenarilor, Horațiu Potra, a fost arestat de joi în Emirate, la cererea autorităților române, au declarat surse oficiale pentru MEDIAFAX.

UPDATE: Horațiu Potra a fost reținut încă de săptămâna trecută, la cererea autorităților române. Există o cooperare intensă pe multiple planuri între autoritățile din România și cele din Emiratele Arabe.

România poartă, acum, negocieri cu autoritățile din Emirate pentru ca Horațiu Potra să fie extrădat înapoi în țară, potrivit sursei citate.

Știrea inițială: Mercenarul Horațiu Potra a fost reținut în Dubai, unde ar fi avut legături cu persoane din Federația Rusă.

Procurorul general Alex Florența a declarat, la momentul trimiterii în judecată a lui Potra, că acesta ar fi contactat Ambasada Rusiei din țara în care se află, după ce a plecat din România.

Potra ar fi cerut azil politic în Federația Rusă.

Potra, care e dat în urmărie internațională după ce justiția din România a decis arestarea lui preventivă, ar fi avut intenția să organizeze, pe 8 decembrie 2024, o manifestație violentă în fața sediului Curții Constituționale, după cum reiese din rechizitoriul întocmit de procurori, care arată că „acțiunea de război hibrid, de natură să slăbească structura de putere a statului” a fost înăbușită în urma unui apel la 112.