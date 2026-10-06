Rusia testează o nouă apărare împotriva dronelor ucrainene: baloane legate prin cabluri

Rusia a început să testeze un sistem neobișnuit de apărare împotriva dronelor ucrainene, format din baloane suspendate deasupra solului și legate între ele prin cabluri, care ar urma să prindă aeronavele ce se apropie, potrivit Kyiv Post.

Sistemul a fost prezentat în această săptămână de postul de televiziune de stat rus „Rossiya 1”.

Baloanele acestea mențin cablurile în aer, iar de ele sunt suspendate fire de kevlar. Bariera este concepută pentru a încurca elicea unei drone și pentru a o face să se prăbușească.

Dezvoltatorii ruși spun că tehnologia este pregătită pentru producția în serie. Potrivit raportului, protejarea unei singure instalații de mari dimensiuni ar necesita cel puțin 10 baloane.

Sistemul nu pare să fie conceput pentru a opri fiecare dronă, ci și pentru a le face să își schimbe direcția sau să zboare la o altitudine mai mare pentru a evita cablurile.

Datorită acestui mecanism nou, dronele ar putea fi mai ușor detectate de radarele rusești și interceptate de sistemele de apărare aeriană.

Un sistem folosit și în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

Conceptul nu este deloc nou. Barierele cu baloane, cunoscute drept baloane de baraj, au fost folosite și în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial pentru protejarea orașelor, porturilor.

Rusia a testat în ultima perioadă tot mai multe metode neconvenționale pentru protejarea infrastructurii critice în fața campaniei de atacuri cu drone lansate de Ucraina.

Înainte de acest moment, o companie rusească din industria chimică a lansat o licitație pentru achiziția unor baloane care să protejeze instalațiilor sale împotriva atacurilor cu drone ucrainene.