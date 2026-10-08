Rusia trimite pe front soldați infectați cu HIV, inclusiv militari declarați inapți. Ce susține GUR

Rusia trimite în misiuni de luptă pe linia frontului inclusiv soldați care au fost testați pozitiv pentru HIV, potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR), citată de Ukrinform.

Informația aceasta reiese dintr-o înregistrare audio a unei conversații publicate pe canalul de YouTube al GUR.

Potrivit instituției, specialiștii în informații militare au interceptat o conversație a unui soldat din Brigada 1 de infanterie motorizată independentă a Armatei Rusești, unitate care operează în direcția Pokrovsk.

„Ocupantul suferă de o infecție cu HIV care, în absența medicației necesare, duce la complicații. Mai mult, încă din luna februarie, o comisie medicală îl declarase inapt pentru serviciul militar, însă acest lucru nu a împiedicat trimiterea sa în misiuni de luptă”, a raportat GUR.

Agenția a precizat că soldatul rus fusese chiar declarat dezertor.

GUR afirmă că degradarea armatei rusești este în plină desfășurare, iar mașinăria militară a Rusiei înrolează persoane declarate inapte pentru serviciul militar în trupele de asalt și contribuie la răspândirea HIV/SIDA.

Direcția Principală de Informații a transmis că fiecare crimă de război comisă împotriva Ucrainei va fi pedepsită.

Agenția a mai spus că singura șansă a unui soldat rus de a-și salva viața și de a evita contractarea unei boli incurabile este să se predea prin intermediul botului de Telegram al proiectului „Vreau să trăiesc” (I Want to Live).

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei a anunțat în trecut că mercenarul rus ucis era originar din Sierra Leone.