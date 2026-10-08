Prima pagină » Știri externe » Rusia trimite pe front soldați infectați cu HIV, inclusiv militari declarați inapți. Ce susține GUR

Rusia trimite pe front soldați infectați cu HIV, inclusiv militari declarați inapți. Ce susține GUR

GUR susține că Rusia trimite în misiuni de luptă soldați infectați cu HIV, inclusiv militari declarați inapți pentru serviciul militar. Agenția afirmă că aceștia sunt trimiși inclusiv în trupele de asalt.
Rusia trimite pe front soldați infectați cu HIV, inclusiv militari declarați inapți. Ce susține GUR
Sursă foto: Hepta
Maria Nițu
08 oct. 2026, 11:05, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rusia trimite în misiuni de luptă pe linia frontului inclusiv soldați care au fost testați pozitiv pentru HIV, potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR), citată de Ukrinform.

Informația aceasta reiese dintr-o înregistrare audio a unei conversații publicate pe canalul de YouTube al GUR.

Potrivit instituției, specialiștii în informații militare au interceptat o conversație a unui soldat din Brigada 1 de infanterie motorizată independentă a Armatei Rusești, unitate care operează în direcția Pokrovsk.

„Ocupantul suferă de o infecție cu HIV care, în absența medicației necesare, duce la complicații. Mai mult, încă din luna februarie, o comisie medicală îl declarase inapt pentru serviciul militar, însă acest lucru nu a împiedicat trimiterea sa în misiuni de luptă”, a raportat GUR.

Agenția a precizat că soldatul rus fusese chiar declarat dezertor.

GUR afirmă că degradarea armatei rusești este în plină desfășurare, iar mașinăria militară a Rusiei înrolează persoane declarate inapte pentru serviciul militar în trupele de asalt și contribuie la răspândirea HIV/SIDA.

Direcția Principală de Informații a transmis că fiecare crimă de război comisă împotriva Ucrainei va fi pedepsită.

Agenția a mai spus că singura șansă a unui soldat rus de a-și salva viața și de a evita contractarea unei boli incurabile este să se predea prin intermediul botului de Telegram al proiectului „Vreau să trăiesc” (I Want to Live).

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei a anunțat în trecut că mercenarul rus ucis era originar din Sierra Leone.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
GSP.ro
Călin și Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT. Perchezițiile informatice continuă. Ce pot afla procurorii în urma procedurilor tehnice
Gandul
Vlad Bălțățeanu a mărturisit ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei: 'S-ar fi certat cu
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
Libertatea
Cum au lăsat doi chiriași un apartament din Cluj? Proprietara a rămas uimită când a deschis ușa locuinței, după 3 ani: Am crezut că avem cadavre
CSID
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Promotor