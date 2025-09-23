Săptămâna Modei de la Milano: Designerul georgian nonconformist Demna debutează pentru Gucci

Creatorul în vârstă de 44 de ani a preluat conducerea Gucci în iulie, după un deceniu petrecut la Balenciaga, o altă marcă din cadrul Kering.

Demna a spus că este prea devreme pentru o prezentare completă de modă în acest sezon, dar a dezvăluit luni o serie de ținute care vor apărea într-un film care va avea premiera marți seară.

Prezentate ca portrete ale „La Famiglia” („Familia”), colecția mixtă pentru bărbați și femei aruncă o privire plină de umor asupra stereotipurilor precum diva, influencerul, narcisistul și băiatul.

Există rochii de covor roșu uimitoare, paltoane din blană artificială care ajung până la coapsă, ținute șic, veste și mini transparente, accesorii clasice și mai mult decât o aluzie la domnia trecută a lui Tom Ford.

„Pentru mine, toate aceste arhetipuri reprezintă publicul Gucci, clienții Gucci din viitor, care vor putea găsi în colecție ceva cu care să se identifice”, a declarat Demna pentru publicația de modă WWD într-un interviu publicat luni.

Look-urile vor apărea într-un film, „The Tiger”, regizat de apreciații cineaști Spike Jonze și Halina Reijn, deși detaliile sunt încă secrete.

Colecția, despre care casa de modă a spus că „marchează geneza unei noi ere Gucci”, va fi disponibilă în 10 buticuri din întreaga lume.