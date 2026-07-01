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Sărbătoare cu final dramatic în Mexic. Trei suporteri ai echipei naționale au murit în timpul petrecerilor din stradă

Bucuria calificării în etapa următoare a Campionatului Mondial de fotbal s-a transformat într-o tragedie după ce mii de oameni au ieșit să sărbătorească în stradă.
Sărbătoare cu final dramatic în Mexic. Trei suporteri ai echipei naționale au murit în timpul petrecerilor din stradă
Imagine cu caracter ilustrativ Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
01 iul. 2026, 17:38, Știri externe
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Trei persoane au murit în timpul celebrărilor organizate după victoria Mexicului în optimile Cupei Mondiale de fotbal.

Autoritățile din Ciudad de México au anunțat că victimele au decedat din cauză că au fost asfixiate, după ce au fost prinse în mulțimea formată în centrul orașului, relatează Reuters.

Incidentul s-a produs în apropierea monumentului Ángel de la Independencia, unul dintre principalele puncte de întâlnire ale suporterilor mexicani. Mii de oameni s-au adunat în zonă pentru a sărbători succesul echipei naționale.

Echipajele medicale nu au reușit să salveze victimele

Serviciile de urgență au intervenit după mai multe apeluri privind persoane aflate în stop cardio-respirator.

Un bărbat de 44 de ani și o tânără de 19 ani au fost declarați decedați la fața locului. O femeie de 48 de ani a murit ulterior la spital, în ciuda manevrelor de resuscitare.

Primarul capitalei, Clara Brugada, a transmis condoleanțe familiilor îndoliate. Edilul a făcut apel la desfășurarea responsabilă a manifestărilor publice organizate după meciuri.

Victoria a pus capăt unui așteptări de 40 de ani

Valul de entuziasm a fost provocat de victoria cu 2-0 obținută de Mexic în fața Ecuadorului. Succesul a calificat echipa în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Victoria în fața Ecuadorului a avut o încărcătură specială pentru suporterii mexicani. Echipa națională nu mai câștigase un meci din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale de 40 de ani, iar ediția din 2026 este disputată chiar în Mexic, una dintre cele trei țări gazdă ale turneului. Entuziasmul a scos zeci de mii de oameni pe străzile marilor orașe, în special în Ciudad de México.

Nu este primul incident grav produs în timpul sărbătorilor dedicate echipei naționale la actuala Cupă Mondială. În urmă cu câteva zile, cel puțin 17 persoane au fost rănite în stațiunea Cabo San Lucas, după ce un șofer a intrat cu mașina într-o mulțime de suporteri care celebra victoria Mexicului în faza grupelor. Autoritățile investighează în continuare circumstanțele acelui incident.

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