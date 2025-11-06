Șase jurnaliști turci au fost chemați la audieri pentru articole despre primarul din Istanbul. Ce acuzații li se aduc

Printre cei convocați se numără Soner Yalcin, Saban Sevinc, Asli Aydintasbas, Rusen Cakir, Yavuz Oghan și Batuhan Colak.

Procuratura din Istanbul a anunțat că jurnaliștii sunt audiați pentru „difuzarea publică de informații false și sprijinirea unei organizații criminale”.

Telefoanele jurnaliștilor, confiscate

Vicepreședintele Partidul Republican al Poporului, Burhanettin Bulut, a declarat că poliția a descins la domiciliile jurnaliștilor în cursul dimineții și le-a confiscat telefoanele, subliniind: „Această „detenție de facto” este o amenințare clară care vizează intimidarea, reducerea la tăcere și suprimarea întregii opoziții și a presei libere. Această presiune sistematică asupra presei din Turcia s-a transformat acum într-o vânătoare de vrăjitoare”.

Ekrem Imamoglu considerat principalul rival politic al președintelui Recep Tayyip Erdoğan, a fost arestat în martie împreună cu mai mulți oficiali municipali, fiind acuzat de corupție. Pe lângă dosarul de corupție, împotriva sa a fost deschis recent un nou caz de spionaj.

Conform clasamentului mondial al libertății presei realizat de organizația Reporteri fără Frontiere pentru 2025, Turcia se situează pe locul 159 din 180 de țări.