Scandal în Florida. Un consilier local, presat să demisioneze după un comentariu controversat despre moartea lui Charlie Kirk

Un consilier din localitatea Palmetto Bay, Florida, se confruntă cu reacţii negative şi cu un val de solicitări de demisie din cauza unui mesaj despre moartea lui Kirk.

În postarea ştearsă ulterior, consilierul Steve Cody a numit asasinarea lui Kirk „un sacrificiu potrivit”, potrivit NBC. Consilierul a vrut să răspundă unei remarci cunoscute a activistului din 2023, conform căreia „merită să existe un cost, din păcate, al unor decese cauzate de arme de foc în fiecare an” pentru a păstra drepturile celui de-al Doilea Amendament (dreptul de a purta arme de foc n.r.).

„Charlie Kirk este un sacrificiu potrivit pentru Lorzii noştri: Smith & Wesson. Sfinţite fie numele lor”, a scris Cody.

Ulterior, consilierul a explicat la NBC6 de ce a făcut postarea şi apoi a şters-o.

„Recunosc că nu a fost bine gândită. Regret pentru că a fost lipsită de sensibilitate. Cred că există o anumită ironie în ea, dar a provocat multă durere unor oameni pe care îi cunosc şi pe care îi respect, aşa că am retras-o”, a spus Cody.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, comentator radio şi un aliat influent al lui Donald Trump, a fost împuşcat miercuri într-un campus universitar din Utah.