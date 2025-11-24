Scandal politic în Australia. O senatoare este acuzată de islamofobie după ce a apărut purtând burqa în plen

Gestul său a venit la scurt timp după ce i-a fost refuzată introducerea unui proiect de lege ce prevedea interzicerea burqăi în spațiile publice.

Apariția sa a generat reacții imediate de revoltă în rândul senatorilor, iar ședința a fost suspendată când Hanson a refuzat să îndepărteze veșmântul. Incidentul a reaprins discuțiile despre discriminare, libertatea religioasă și retorica politică extremistă, scrie NBC.

Reacții puternice din partea senatorilor musulmani

Senatoarea Mehreen Faruqi, reprezentantă a statului New South Wales, a condamnat dur gestul lui Hanson, numindu-l „un act rasist și islamofob”. La rândul ei, senatoarea Fatima Payman, din Australia de Vest, a catalogat acțiunea drept „rușinoasă” și „un atac direct la adresa musulmanilor australieni”.

Payman a adăugat că asemenea manifestări sunt „absolut neconstituționale” și afectează profund comunitățile religioase care trăiesc în Australia.

Reacții din partea întregului spectru politic

Condamnările nu au venit doar din partea senatorilor musulmani. Lideri atât din opoziție, cât și din guvern, au criticat acțiunea lui Hanson. Penny Wong, lidera guvernului laburist în Senat, i-a transmis acesteia că „un asemenea nivel de lipsă de respect nu este demn de un membru al Senatului Australian”.

Gestul nu este o premieră: Pauline Hanson purtase burqa și în 2017, când ceruse pentru prima oară interzicerea ei la nivel național. În ciuda reacțiilor negative, partidul ei, One Nation, a obținut un rezultat mai bun la alegerile din mai, dublându-și numărul de locuri.

Motivația lui Hanson

Ulterior, într-o postare pe Facebook, Hanson a afirmat că a purtat burqa pentru a protesta împotriva respingerii proiectului său de lege.

„Dacă nu vreți să mă vedeți purtând burqa, atunci interziceți-o”, a scris aceasta, susținând că acțiunea ei ar avea scopul de a „deschide ochii australienilor”.