Scandal. Un pasager beat a vomitat peste vecinul său, ulterior victima nu a putut schimba scaunul deoarece avionul era plin

Scandalul a avut loc într-un zbor al companiei britanice de la Johannesburg la Londra, potrivit Express. Incidentul a fost relatat chiar de victimă. Bruce McKenzie a povestit pe Facebook că un pasager a consumat alcool la bord.

El dă vina pe angajații companiei care i-au permis pasagerului să comande numeroase porții de alcool. Până la urmă acesta s-a îmbătat, s-a simțit rău și a vomitat peste vecinul său de scaun.

„Într-un zbor recent de 11 ore de la JHB la LHR, personalul de zbor BA i-a servit pasagerului de lângă mine 10 mini-sticle de Bacardi în primele ore ale zborului. A devenit atât de beat încât a vomitat pe sine, pe scaune, pe podea, pe mine și pe pasagerul din cealaltă parte”, a scris McKenzie pe rețeaua de socializare.

Situația a fost agravată de faptul că victima nu a putut schimba scaunul deoarece avionul era plin.

„Avionul era plin și nu ne-am putut mișca nicăieri. S-a încercat curățarea mizeriei, dar întreaga experiență a fost teribilă și inacceptabilă, deoarece personalul care i-a dat această cantitate de alcool a fost complice la incident”, a adăugat Bruce McKenzie

Scrisoarea cu scuzele companiei l-a enervat și mai tare

Pasagerul furios a distribuit o imagine a scrisorii pe care a primit-o de la compania aeriană.

„Răspunsul de la BA. Un voucher de 50 de lire sterline. Sunt dezgustat în mod deschis de răspuns și de servicii”, a fost concluzia pasagerului.

În scrisoare, reprezentanții companiei prezentau scuze și explicau faptul că incidentul nu a putut fi evitat în ciuda procedurilor stricte.