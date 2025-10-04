Schimbări anunțate de o companie aeriană: Bilete de îmbarcare exclusiv digitale începând din noiembrie

Compania aeriană Ryanair a anunțat că începând din 12 noiembrie, biletele de îmbarcare vor fi acceptate doar în format digital.

Compania va solicita pasagerilor să se înregistreze online și să își genereze biletul de îmbarcare în aplicația Ryanair. În acest sens, biletele de îmbarcare tipărite pe hârtie nu vor mai fi acceptate, potrivit Euronews.

Tranziția la biletele de îmbarcare în format digital trebuia să aibă loc inițial pe 3 noiembrie, dar a fost amânată până după perioada de vârf a călătoriilor din jurul vacanței de mijlocul semestrului școlar din Marea Britanie.

Motivul din spatele deciziei

Decizia luată de compania aeriană vine în contextul în care aproape 80% dintre pasagerii săi utilizează deja bilete de îmbarcare digitale. Aceasta adaugă că schimbarea urmează exemplul altor industrii importante din domeniul biletelor, precum festivaluri, concerte și evenimente sportive.

„Trecerea Ryanair la bilete de îmbarcare 100% digitale va însemna o experiență de călătorie mai rapidă, mai inteligentă și mai ecologică pentru clienții noștri”, a spus Dara Brady, directorul de marketing al Ryanair, potrivit sursei citate.

Ce se întâmplă dacă nu poate fi accesat biletul în format digital?

Această decizie a stârnit îngrijorări în rândul persoanelor vârstnice, care ar putea să nu dețină un smartphone pentru a genera biletul în format digital în aplicație sau care, într-un caz nefericit, rămân fără baterie la telefon sau îl pierd. Ce pot face cei care nu pot accesa biletul în format digital?

În această situație, compania Ryanair a anunțat că pasagerii pot solicita o carte de îmbarcare pe hârtie de la ghișeele de check-in din aeroport. Aceasta va fi emisă gratuit, singura condiție fiind ca pasagerul să fi efectuat deja check-in-ul online.