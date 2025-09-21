Sculptorul Martin Jennings va crea statuia pentru monumentul național dedicat reginei Elisabeta

Martin Jennings, care i-a portretizat și pe regina mamă și pe regele Charles în lucrări anterioare, a declarat pentru Sky News că a fost „încântat” când a primit telefonul prin care i s-a comunicat că a fost invitat să se alăture proiectului.

„Adică, am fost absolut încântat”, a spus el. „Este o sarcină extraordinară să fii rugat să faci asta și, să fiu sincer, nu-mi mai amintesc prea bine despre ce a fost vorba în restul convorbirii telefonice – eram atât de încântat că fusesem ales”.

Jennings va începe acum să creeze statuia regretatei regine în cadrul memorialului național planificat în Londra, numit Queen Elizabeth II Place. Acesta va oferi publicului un spațiu permanent pentru a comemora cea mai longevivă monarhă a țării, care a decedat în 2022.

El a declarat că, deși designul statuii nu a fost încă decis, i-ar plăcea ca aceasta să transmită un sentiment de „liniște”, care să reflecte „demnitatea” și „grația” domniei sale.

„Aș vrea să fie un obiect care să încânte oamenii”, a spus el. „Nu vreau să fie prea sobru. Trebuie să aibă stil, trebuie să aibă măreție pentru a se potrivi cu locul în care se află, trebuie să aibă un fel de farmec. Dar ea era atât de constantă încât demnitatea, reținerea și grația pe care le asociem cu ea sunt lucruri care în acest moment sunt în prim-planul gândurilor mele”.

Arhitectul Lord Norman Foster, cunoscut pentru proiectarea clădirii The Gherkin, a câștigat licitația pentru proiectarea memorialului, care va fi amplasat la Marlborough Gate în St James’s Park, aproape de Palatul Buckingham.

Acesta va include și o nouă poartă Prince Philip Gate, pe cealaltă parte a parcului, pe Birdcage Walk, cu o statuie a lui Philip, precum și o „familie de grădini”, poteci sinuoase și un nou pod translucid din sticlă.

Monumentul reginei Elisabeta, dezvăluit în 2026

Un grup de membri ai comitetului va colabora cu echipa la proiectul final, care se preconizează că va fi dezvăluit în 2026, anul în care se împlinesc 100 de ani de la nașterea reginei.

Martin Jennings a declarat pentru Sky News că se așteaptă la un „interes considerabil” din partea familiei regale, regele fiind „dornic ca mama sa să fie reprezentată în mod adecvat”.

„Sper că va fi ceva de care atât ei, cât și publicul larg să fie mândri”, a spus el.

Martin Jennings a declarat că, în această etapă incipientă a procesului, intenționează să „asculte mult” în ceea ce privește designul, nefiind încă luate decizii cu privire la etapa din viața ei pe care o va descrie.

El a spus că se așteaptă ca, la fel ca lucrările sale anterioare, versiunea originală a statuii să fie realizată din lut, apoi turnată în bronz, dar a subliniat că „nu vreau să mă pronunț în această etapă”.

Martin Jennings a creat, de asemenea, un bust al Reginei Mamă, care se află în Catedrala Sfântul Paul, și primul portret al regelui pe o monedă.

În vârstă de 68 de ani, el a realizat, de asemenea, statui ale lui George Orwell în fața sediului BBC Broadcasting House, ale lui Philip Larkin în Hull, ale lui Mary Seacole în spitalul St Thomas din Londra și ale Femeilor de Oțel din Sheffield.

Proiectul memorialului Reginei Elisabeta a II-a are un buget provizoriu de construcție cuprins între 23 și 46 de milioane de lire sterline, fără TVA.