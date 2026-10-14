Sediul principalului canal de televiziune al opoziției din Turcia a fost plasat sub controlul poliției

Poliția a preluat controlul asupra sediului principalului canal de televiziune de opoziție, Halk TV, și a întrerupt transmisiunea în direct a acestuia, a anunțat postul miercuri dimineață.

„Poliția se află în clădirea Halk TV. A fost numit un administrator (pentru a prelua controlul canalului). Transmisiunea în direct a fost întreruptă ”, se arată într-o postare pe rețeaua X.

Ulterior, conducerea postului a anunțat că a avut loc o percheziție, iar accesul în clădire a fost interzis.

Türkiye’nin bağımsız ve tarafsız haber kanalı Halk TV’ye kayyum atandı. İçeride arama yapıldı, Halk TV binasına girişe izin verilmedi. Polisin Halk TV binasının içerisindeki araması bitti. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, binaya girildiği sırada karara tepki gösterdi. https://t.co/EK5cU9xf6t — Halk TV (@halktvcomtr) October 14, 2026

„Canalul de știri independent și imparțial din Turcia, Halk TV, a fost plasat sub administrația unui administrator. A fost efectuată o percheziție în interior, iar accesul în clădirea Halk TV nu a fost permis. Percheziția poliției în interiorul clădirii Halk TV s-a încheiat”, a transmis pe X directorul general de știri al Halk TV, Suat Toktaş.