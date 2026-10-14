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Sediul principalului canal de televiziune al opoziției din Turcia a fost plasat sub controlul poliției

Postul de televiziune Halk TV din Turcia a anunțat miercuri dimineață că își suspendă transmisiunea în direct și a numit un administrator care să preia controlul. Postul a relatat pe X prezența unor ofițeri de poliție la sediul său.
Sediul principalului canal de televiziune al opoziției din Turcia a fost plasat sub controlul poliției
Foto: X
Laurentiu Marinov
14 oct. 2026, 10:01, Știri externe
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Poliția a preluat controlul asupra sediului principalului canal de televiziune de opoziție, Halk TV, și a întrerupt transmisiunea în direct a acestuia, a anunțat postul miercuri dimineață.

„Poliția se află în clădirea Halk TV. A fost numit un administrator (pentru a prelua controlul canalului). Transmisiunea în direct a fost întreruptă ”, se arată într-o postare pe rețeaua X.

Ulterior, conducerea postului a anunțat că a avut loc o percheziție, iar accesul în clădire a fost interzis.

„Canalul de știri independent și imparțial din Turcia, Halk TV, a fost plasat sub administrația unui administrator. A fost efectuată o percheziție în interior, iar accesul în clădirea Halk TV nu a fost permis. Percheziția poliției în interiorul clădirii Halk TV s-a încheiat”, a transmis pe X directorul general de știri al Halk TV, Suat Toktaş.

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