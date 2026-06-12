Șeful de cabinet al președintelui Argentinei recunoaște că a mințit autoritățile fiscale ani de zile

Șeful de cabinet argentinian, anchetat pentru averile sale, a recunoscut ani de evaziune fiscală, „ca toți argentinienii”, dar a afirmat că acum respectă reglementările și este gata să plătească orice este necesar, potrivit Le Figaro.

Manuel Adorni, probabil cea mai apropiată figură din puterea executivă de președintele ultraliberal Javier Milei, a recunoscut într-un interviu acordat miercuri seara canalului LN+ că el și soția sa au „ascuns” ani de zile până la o jumătate de milion de dolari.

„Nu am declarat-o pentru că, la vremea respectivă, singura modalitate de a scăpa de «vechea politică» era să ai economii pe piața neagră. Nu mi-ar fi trecut niciodată prin minte să economisesc «oficial» pe atunci”, a argumentat el. Manuel Adorni se referea atât la neîncrederea cronică pe care argentinienii o au față de sistemul bancar și de peso, în urma crizelor financiare și a devalorizărilor, cât și la instinctul lor de a economisi în dolari, o monedă refugiu ținută „sub saltea”.

„Voi plăti fiecare impozit pe care îl datorez, fiecare amendă, toate dobânzile, tot ce decurge din această greșeală”, a afirmat Manuel Adorni.

O mare parte din economii provine din investiții și câștiguri în criptomonede

El a explicat în interviu că o mare parte din economiile gospodăriei sale provin din investiții și câștiguri în criptomonede, însumând aproximativ 500.000 de dolari între 2014 și 2018, înainte de a intra în politică.

Mai multe grupuri parlamentare de opoziție au convocat o sesiune extraordinară pentru 23 iunie pentru a dezbate o posibilă moțiune de neîncredere împotriva lui Manuel Adorni. Economistul în vârstă de 46 de ani, fost editorialist a cunoscut o ascensiune meteorică în trei ani, mai întâi ca purtător de cuvânt al președinției, apoi ca șef al miniștrilor, o poziție hibridă între prim-ministru și șef de cabinet al președintelui.

Anchetă pentru presupusă îmbogățire ilicită

În ultimele trei luni, el a fost în vizorul presei și al sistemului judiciar, în urma scurgerilor de informații privind călătoriile și cheltuielile sale, în special cele imobiliare, ceea ce a dus la o anchetă pentru presupusă îmbogățire ilicită. Dar nu a fost încă interogat sau interogat de magistratul de instrucție.

În mai multe rânduri, inclusiv în Parlament la sfârșitul lunii aprilie, el a afirmat că se conformează, recunoscând doar „o decizie proastă, nu o crimă” în ceea ce privește o călătorie oficială la New York, unde și-a dus soția. Însă Manuel Adorni a susținut că „nu a existat niciodată cea mai mică ascundere” a averii sale. Această contradicție cu interviul său a generat neliniște chiar și în rândul majorității de dreapta, senatoarea Patricia Bullrich, fost ministru în timpul lui Milei, deplângând în La Nación „mai mult decât o greșeală, o omisiune etică” din partea lui Manuel Adorni. Încă de la început, Adorni a beneficiat de sprijinul neclintit al lui Javier Milei.