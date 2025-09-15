Șeful OIC își declară „solidaritatea deplină” cu Qatar după atacul israelian

Potrivit Al Jazeera, Hissein Brahim Taha, secretarul general al Organizației Cooperării Islamice (OIC), a transmis, la summitul desfășurat luni în Doha, sprijinul total al organizației pentru Qatar, după atacul atribuit Israelului.

„Summitul este o oportunitate de a lua o poziție unitară și fermă împotriva agresiunii israeliene”, a declarat Taha, calificând incidentul drept „un atac flagrant asupra suveranității teritoriale a Statului Qatar”.

Oficialul a îndemnat statele arabe și islamice să adopte „decizii ferme” împotriva Israelului și a cerut comunității internaționale, în special Consiliului de Securitate al ONU, „să își asume responsabilitatea și să tragă Israelul la răspundere pentru crimele sale”.

Taha a reafirmat sprijinul OIC pentru „rezolvarea problemei palestiniene prin soluția a două state” și s-a declarat încrezător că summitul va consolida solidaritatea arabă și islamică.