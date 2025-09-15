Prima pagină » Știri externe » Șeful OIC își declară „solidaritatea deplină” cu Qatar după atacul israelian

Șeful OIC își declară „solidaritatea deplină” cu Qatar după atacul israelian

Secretarul general al Organizației Cooperării Islamice, Hissein Brahim Taha, a condamnat ferm atacul asupra Qatarului și a cerut o reacție unită a statelor arabe și islamice împotriva „agresiunii israeliene”, în cadrul summitului de la Doha.
Șeful OIC își declară „solidaritatea deplină” cu Qatar după atacul israelian
Sursa: Hepta
Rareș Mustață
15 sept. 2025, 16:45, Politic

Potrivit Al Jazeera, Hissein Brahim Taha, secretarul general al Organizației Cooperării Islamice (OIC), a transmis, la summitul desfășurat luni în Doha, sprijinul total al organizației pentru Qatar, după atacul atribuit Israelului.

„Summitul este o oportunitate de a lua o poziție unitară și fermă împotriva agresiunii israeliene”, a declarat Taha, calificând incidentul drept „un atac flagrant asupra suveranității teritoriale a Statului Qatar”.

Oficialul a îndemnat statele arabe și islamice să adopte „decizii ferme” împotriva Israelului și a cerut comunității internaționale, în special Consiliului de Securitate al ONU, „să își asume responsabilitatea și să tragă Israelul la răspundere pentru crimele sale”.

Taha a reafirmat sprijinul OIC pentru „rezolvarea problemei palestiniene prin soluția a două state” și s-a declarat încrezător că summitul va consolida solidaritatea arabă și islamică.