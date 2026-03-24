Șeful ONU condamnă extinderea așezărilor israeliene și măsurile care promovează anexarea Cisiordaniei

Secretarul general António Guterres a declarat că ritmul rapid al expansiunii așezărilor și proliferarea avanposturilor alimentează tensiunile, împiedicând accesul palestinienilor la pământurile lor și amenințând viabilitatea unui stat palestinian independent și continuu. De asemenea, acest lucru are loc în conjuncție cu o creștere a atacurilor coloniștilor, a spus el.
Barieră cu sârmă ghimpată în Cisiordania/sursa foto: Wikipedia
Laurențiu Marinov
24 mart. 2026, 23:48, Știri externe

Reprezentantul adjunct al ONU pentru Orientul Mijlociu, Ramiz Alakbarov, a prezentat concluziile raportului lui Guterres Consiliului de Securitate al ONU, afirmând că autoritățile israeliene de planificare au avansat sau aprobat peste 6.000 de unități locative în Cisiordania între decembrie și 13 martie, potrivit AP.

El a spus că demolările și confiscările de case palestiniene și alte structuri s-au accelerat, precum și retorica incendiară din partea Jihadului Islamic Palestinian, Hamas și a miniștrilor și membrilor Parlamentului israelian.

Opt dintre cei 15 membri ai consiliului, Bahrain, Danemarca, Franța, Grecia, Letonia, Pakistan, Somalia și Regatul Unit, au emis o declarație comună chiar înainte de reuniune, reafirmându-și „opoziția fermă față de anexarea” oricărui teritoriu palestinian și față de orice strămutări forțate.

